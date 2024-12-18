Wanda Nara, mesajları yine ifşa etti
Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki olaylı boşanma süreci konuşulmaya devam ediyor. Bu kez de Wanda Nara'nın annesinin Icardi'ye yolladığı mesajlar ortaya çıktı
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. Icardi, sakatlığının yanı sıra özel hayatındaki problemlerlerle de uğraşıyor.
Ünlü futbolcunun eşi Wanda Nara, kısa süre önce Mauro Icardi ile birlikteliklerini sonlandırdıklarını açıklamış ve Arjantinli rapçi L-Gante ile ilişkiye başladığını duyurmuştu. Icardi ise ayrılık sonrası yaptığı açıklamada Wanda Nara'nın kendisini taciz ettiğini açıklamış ve ikili davalık olmuştu.
Daha önce Mauro Icardi ile mesajlaşmalarını ifşa eden Wanda Nara, bu kez de annesin Nora Colosimo'nun yıldız golcüye attığı mesajları sosyal medya hesabından paylaştı.
"O KADIN, BİR AİLENİN SONUNUN BAŞLANGICIYDI"
Mauro Icardi'ye ameliyat öncesinde de mesajlar yollayan Nora Colosimo'nun şu ifadeleri kullandığı görüldü: Günaydın Mau, ameliyatın için her şeyin en iyisini kalpten diliyorum. Seni çok seviyorum ve bu gezegende kimse benden daha fazla sevemez. Kızımın sevgisini kaybettiğin ve yıllar önce China'ya mesaj attığın günü üzülerek hatırlıyorum. O kadın, güzel bir ailenin sonunun başlangıcıydı. Wan başaramadı, denedi ama senin ihanetini unutamadı.
Mauro Icardi ise kayınvalidesinin mesajlarına yanıt vermedi.
Mauro Icardi'nin, 2021'de PSG'de oynadığı dönemde China Suárez ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Her şey Wanda Nara'nın, Icardi'nin takip etmediği halde Suárez'in bir fotoğrafını beğendiğini görmesiyle ortaya çıkmıştı. Mauro Icardi, Wanda Nara'nın da tanıdığı China Suárez ile Icardi Telegram üzerinden konuşmaya başladı. Wanda, bu yazışmaları görse de evliliklerine yeniden şans verme adına sesini çıkarmadı.
WANDA, TV'DE İÇİNİ DÖKTÜ
Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde Arjantin'de yayın yapan Telefe kanalında Susana Gimenez'in konuğu oldu. Nara, yıldız futbolcunun China Suárez ile ilişkisi hakkında konuşmuştu. Wanda Nara; "En başından, en çirkin kısmından başlayacağım. Birkaç yıl önce ortaya çıkan ve herkesin bildiği bir durum nedeniyle, ilişkimizi ilerletmeye çalıştık ancak her zaman kısa devreler oldu. İleri - geri gittik, kavga ettik. Başa çıkılması çok zor durumlar vardı ve evliliğin ortasında hep aynı durumun hayaleti vardı" demişti.
Wanda Nara, yayın sırasında; Mauro Icardi ile China Suárez arasında geçen mesajları da ifşa etmişti. Arjantin'de yayın yapan América TV'nin LAM isimli programında yayınlanan ses kaydında, Mauro Icardi'nin, China Suárez olan ilişkisinden ve onunla sevgili olma isteğinden bahsettiği duyuluyor.
Wanda Nara'nın açıklamaları ve ifşalarının ardından China Suárez'in avukatı, Wanda Nara'ya dava açacaklarını söylemişti.
MAURO ICARDI'NİN MESAJINI İFŞA ETTİ
Mauro Icardi'nin sakatlanmasının ardından Wanda Nara; "Yaşadıkların için üzgünüm gerçekten üzgünüm. Dizindeki sorun uzun zamandır vardı. Şimdi iyileşme zamanı. Neye ihtiyacın olursa bana güvenebilirsin. Sağlığın her şeyden önemli. Emin ol her şey yoluna girecek" mesajını yollamıştı.
Mesajlaşma görüntüsünde Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'ya attığı son mesaj da görülmüştü. Icardi yolladığı mesajda şu ifadelere yer vermişti: ... Bu hiçbir şeye benzemeyecek. Yapabilirdim, aynı durumda olabilirdim ama neden yapayım? Bunu istemiyorum. Tek isteğim hayatımı huzur içinde yaşamak, hayattan tat almak. Ailemle ve çocuklarımla hayatı yaşamak. Bize kimse bir şey vermedi, her şeyi biz elde ettik. Kendine değer ver ve diğerlerini değil, kendini mutlu et. Bunları sana tekrarlayacağım. Seni seviyorum, Sen bu dünyada her şeyden çok sevdiğim kadınsın. Sen benim zayıflığımsın, sen benim gücümsün, güzel prenses. Kendine dikkat et. Sana sonsuza kadar göz kulak olacağım.