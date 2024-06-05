Wanda Nara'dan Erden Timur'a veda

Mauro Icardi de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Erdem Timur için şu ifadeleri kullandı: Hiçbir zaman yalnız değildin. Hiçbir zaman yalnız yürümedin. Her savaşta omuz omuza, her şeye ve herkese karşı savaştın. Ne kadar güçlü olursa olsun birlikte göğüs gerdik fırtınalara ve hep galip çıktık. Bugün âşık olduğun kulübe veda ediyorsun ve çok az kişi bunu biliyor. 'Bitti' diye ağlama, 'Oldu' diye gülümse. Eminim gelecekte öyle olacaktır. Geri döneceksin ve her zamankinden daha güçlü olacaksın. Seni çok seviyorum Erden Timur. Her şey için sonsuz teşekkürler.