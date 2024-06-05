Wanda Nara'dan Erden Timur'a veda
Erden Timur, Galatasaray'da Sportif AŞ'deki görevinden ayrıldığını açıkladı. Mauro Icardi'nin transferinde büyük pay sahibi olan isimlerden Timur'un ayrılığı sonrasında Wanda Nara bir mesaj yayımladı
Erden Timur, Galatasaray'da Sportif AŞ'deki görevinden ayrıldığını açıkladı. Düzenlenen basın toplantısında Erden Timur, bu kararı daha önce aldığını ancak şampiyonluk yarışı nedeniyle açıklamadığını ifade etti.
Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transferinde büyük etkisi olan Erden Timur için Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından bir veda paylaşımında bulundu.
Erden Timur ile fotoğrafını paylaşan Wanda Nara; "Her şey böyle başladı. Her şey için teşekkürler" mesajını yayımladı.
Mauro Icardi de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Erdem Timur için şu ifadeleri kullandı: Hiçbir zaman yalnız değildin. Hiçbir zaman yalnız yürümedin. Her savaşta omuz omuza, her şeye ve herkese karşı savaştın. Ne kadar güçlü olursa olsun birlikte göğüs gerdik fırtınalara ve hep galip çıktık. Bugün âşık olduğun kulübe veda ediyorsun ve çok az kişi bunu biliyor. 'Bitti' diye ağlama, 'Oldu' diye gülümse. Eminim gelecekte öyle olacaktır. Geri döneceksin ve her zamankinden daha güçlü olacaksın. Seni çok seviyorum Erden Timur. Her şey için sonsuz teşekkürler.