Wanda Nara'dan sağlığı için flaş açıklama!

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"Her anne gibi, korkularımı ve endişelerimi çocuklarımdan saklamaya çalıştım. Henüz kesin bir teşhisim yoktu.Ne yazık ki, cuma günü çocuklarım bir gazeteci sayesinde hastalığımın olduğunu öğrendiler, hatta ben bile o bilgiye sahip değildim."