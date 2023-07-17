Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Wanda Nara'dan sağlığı için flaş açıklama!

        Galatasaray'ın kadrosuna katmak için beklediği Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sağlığı ile ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.

        Ajanslar
        Giriş: 17.07.2023 - 22:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Wanda Nara sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        2

        "Çarşamba günü yılda bir kez yaptığım gibi rutin sağlık testlerimi yaptırmaya karar verdim."

        3

        "Bazı sonuçlar olumsuz çıktı ve hastaneye yatmaya karar verdim. Şu anda evimdeyim, test sonuçlarını bekliyorum."

        4

        "Her anne gibi, korkularımı ve endişelerimi çocuklarımdan saklamaya çalıştım. Henüz kesin bir teşhisim yoktu.Ne yazık ki, cuma günü çocuklarım bir gazeteci sayesinde hastalığımın olduğunu öğrendiler, hatta ben bile o bilgiye sahip değildim."

        5

        "Aileme, her arkadaşıma ve hepinize bana gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim. Şu anda evimdeyim, test sonuçlarını bekliyorum."

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Özhaseki'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Özhaseki'den Habertürk'e açıklamalar
        HSK'dan yaz kararnamesi
        HSK'dan yaz kararnamesi
        Gaziantep'de yüreklerin ağza geldiği an
        Gaziantep'de yüreklerin ağza geldiği an
        İstiklal saldırganı ifadesini değiştirdi!
        İstiklal saldırganı ifadesini değiştirdi!
        Özbek'ten tepki, Fenerbahçe'den yanıt!
        Özbek'ten tepki, Fenerbahçe'den yanıt!
        3 ilde orman yangınları sürüyor!
        3 ilde orman yangınları sürüyor!
        Mahalle bekçisi kızının yanında öldürüldü
        Mahalle bekçisi kızının yanında öldürüldü
        Hong Kong'da yasak alanlarda sigara içenlere "dik dik bakın" tavsiyesi
        Hong Kong'da yasak alanlarda sigara içenlere "dik dik bakın" tavsiyesi
        Marmara'da sıcaklık 41 dereceye kadar çıkıyor!
        Marmara'da sıcaklık 41 dereceye kadar çıkıyor!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        52 kiloluluk altın vurgununda 2 yıl sonra tutuklama!
        52 kiloluluk altın vurgununda 2 yıl sonra tutuklama!
        Buruk duyurdu: Bizimle kalacaklar
        Buruk duyurdu: Bizimle kalacaklar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl anlaşması açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl anlaşması açıklaması
        Yüzde 40'ını çıkardı
        Yüzde 40'ını çıkardı
        3 yıldız daha geliyor!
        3 yıldız daha geliyor!
        Titan'ın patlama nedeni neydi?
        Titan'ın patlama nedeni neydi?
        'Kara koyun' mesajı milyonlara ulaşmıştı...
        'Kara koyun' mesajı milyonlara ulaşmıştı...
        İşçinin kıdem tazminatı eridi
        İşçinin kıdem tazminatı eridi
        Ünlü oyuncu boşandı
        Ünlü oyuncu boşandı
        Dünyanın zirvesindeyiz!
        Dünyanın zirvesindeyiz!