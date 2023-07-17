Wanda Nara'dan sağlığı için flaş açıklama!
Galatasaray'ın kadrosuna katmak için beklediği Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sağlığı ile ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.
Wanda Nara sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Çarşamba günü yılda bir kez yaptığım gibi rutin sağlık testlerimi yaptırmaya karar verdim."
"Bazı sonuçlar olumsuz çıktı ve hastaneye yatmaya karar verdim. Şu anda evimdeyim, test sonuçlarını bekliyorum."
"Her anne gibi, korkularımı ve endişelerimi çocuklarımdan saklamaya çalıştım. Henüz kesin bir teşhisim yoktu.Ne yazık ki, cuma günü çocuklarım bir gazeteci sayesinde hastalığımın olduğunu öğrendiler, hatta ben bile o bilgiye sahip değildim."
"Aileme, her arkadaşıma ve hepinize bana gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim. Şu anda evimdeyim, test sonuçlarını bekliyorum."