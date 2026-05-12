Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Wanda Nara, eski eşi Maxi Lopez ile aynı dizide rol aldı - Magazin haberleri

        Wanda Nara, eski eşi Maxi Lopez ile aynı dizide rol aldı

        Wanda Nara, eski eşi Maxi Lopez ile birlikte kamera karşısına geçti. 'Aşk Üçgeni' adlı diziyle setlere dönen Nara, Arjantin basınında çıkan haberlere göre yapımda kendisini canlandırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 01:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, bu kez oyunculuk kariyeriyle gündeme geldi.

        2

        Sunuculuk ve şarkıcılık kimliğinin yanı sıra kariyerinin erken dönemlerinde Arjantin'de oyunculuk yaptığı bilinen Nara, 'Aşk Üçgeni' (Triángulo Amoroso) adlı diziyle setlere geri döndü.

        3

        Projenin dikkat çeken detaylarından biri ise Wanda Nara’nın, eski eşi emekli futbolcu Maxi Lopez ile aynı yapımda yer alması oldu. Arjantin basınında yer alan haberlere göre; yeni yayınlanmaya başlayan dizide ikili, başrol oyuncusu olarak kendilerini canlandırıyor.

        4

        Dizideki yakınlaşma sahneleri için ikilinin özel bir anlaşma yaptığı iddia edildi. Maxi López’in eşi Daniela Christiansson’un sahnelerden haberdar olmasına rağmen, medyanın bu durumu 'eski aşk alevleniyor' şeklinde yansıtmasından rahatsız olduğu ve bu tablonun takipçileri arasında tepkiyle karşılandığı belirtildi.

        5

        "BAŞIMIZA GELEN HER ŞEYDEN PARÇALAR VAR"

        Dizi hakkında konuşan Maxi López, "Geçmişten, bugünden, başımıza gelen her şeyden parçalar var. Biraz kurgu ve biraz da kurnazlık eklenmiş hali ama sonuçta her gün yaşadığımız şeyler. Senaryo çok iyi yazılmıştı" açıklamasında bulundu.

        6

        Hatırlanacağı üzere; üç erkek çocuğu bulunan Wanda Nara ve Maxi Lopez’in evliliği, Nara’nın o dönem Lopez’in takım arkadaşı olan Mauro Icardi ile yaşadığı ilişki nedeniyle olaylı bir şekilde sona ermişti.

        7

        Bu gelişmenin ardından Nara ve Icardi dünyaevine girmiş; ancak çiftin iki çocuk sahibi oldukları bu evlilik, geçtiğimiz aylarda resmen noktalanmıştı.

        8

        Yıldız futbolcu, yaşanan bu ayrılığın ardından Arjantinli oyuncu China Suarez ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bir süredir İstanbul'da yaşayan çift, her fırsatta aşklarını gözler önüne seriyor ve yaptıkları paylaşımlarla adlarından söz ettirmeye devam ediyor.

        9

        Geçtiğimiz yıldan beri Martin Migueles ile birliktelik yaşayan Nara ise sevgilisiyle verdiği romantik pozları zaman zaman sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunuyor.

        Fotoğraflar: Instagram, Shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO

        Airport - 10 Mayıs 2026 (Dünya Bu Teknolojiler İçin Sırada: SAHA EXPO'da İmzalar Atıldı!)

        Gökyüzü rehberiniz Airport, dünyanın kapılarını aralamaya devam ediyor. Airport'ta bu hafta; Saha 2026 Fuarı ekrana geliyor. Savunma Sanayiinde sadece ürünler değil, güç dengeleri de değişiyor. Peki, bu büyük buluşmada hangi teknolojiler öne çıktı? İstanbul Havalimanı'nda yeni bir dönem başlıyor. Üs...
        #Wanda Nara
        #Maxi Lopez
        #Triángulo Amoroso
        #Mauro Icardi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Ateşkes en zayıf anında"
        "Ateşkes en zayıf anında"
        12 kişi tutuklandı
        12 kişi tutuklandı
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Havuzda fenalaşan kadın öldü
        Havuzda fenalaşan kadın öldü
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Beşiktaş, Nabil Bentaleb için devrede!
        Beşiktaş, Nabil Bentaleb için devrede!
        "Tüm seçeneklere hazırız"
        "Tüm seçeneklere hazırız"
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Son 66 yılın en yüksek yağışı!
        Son 66 yılın en yüksek yağışı!
        Ehliyetsiz sürücü işçiyi ezdi
        Ehliyetsiz sürücü işçiyi ezdi
        Mutlu sonla bitti
        Mutlu sonla bitti
        Dipten alıp zirveye taşıdılar!
        Dipten alıp zirveye taşıdılar!
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
        SGK uyardı!
        SGK uyardı!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Rehin alınan taksiciden cesur müdahale!
        Rehin alınan taksiciden cesur müdahale!
        Bengü'nün gözyaşları
        Bengü'nün gözyaşları
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı