Wanda Nara, eski eşi Maxi Lopez ile aynı dizide rol aldı
Wanda Nara, eski eşi Maxi Lopez ile birlikte kamera karşısına geçti. 'Aşk Üçgeni' adlı diziyle setlere dönen Nara, Arjantin basınında çıkan haberlere göre yapımda kendisini canlandırdı
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, bu kez oyunculuk kariyeriyle gündeme geldi.
Sunuculuk ve şarkıcılık kimliğinin yanı sıra kariyerinin erken dönemlerinde Arjantin'de oyunculuk yaptığı bilinen Nara, 'Aşk Üçgeni' (Triángulo Amoroso) adlı diziyle setlere geri döndü.
Projenin dikkat çeken detaylarından biri ise Wanda Nara’nın, eski eşi emekli futbolcu Maxi Lopez ile aynı yapımda yer alması oldu. Arjantin basınında yer alan haberlere göre; yeni yayınlanmaya başlayan dizide ikili, başrol oyuncusu olarak kendilerini canlandırıyor.
Dizideki yakınlaşma sahneleri için ikilinin özel bir anlaşma yaptığı iddia edildi. Maxi López’in eşi Daniela Christiansson’un sahnelerden haberdar olmasına rağmen, medyanın bu durumu 'eski aşk alevleniyor' şeklinde yansıtmasından rahatsız olduğu ve bu tablonun takipçileri arasında tepkiyle karşılandığı belirtildi.
"BAŞIMIZA GELEN HER ŞEYDEN PARÇALAR VAR"
Dizi hakkında konuşan Maxi López, "Geçmişten, bugünden, başımıza gelen her şeyden parçalar var. Biraz kurgu ve biraz da kurnazlık eklenmiş hali ama sonuçta her gün yaşadığımız şeyler. Senaryo çok iyi yazılmıştı" açıklamasında bulundu.
Hatırlanacağı üzere; üç erkek çocuğu bulunan Wanda Nara ve Maxi Lopez’in evliliği, Nara’nın o dönem Lopez’in takım arkadaşı olan Mauro Icardi ile yaşadığı ilişki nedeniyle olaylı bir şekilde sona ermişti.
Bu gelişmenin ardından Nara ve Icardi dünyaevine girmiş; ancak çiftin iki çocuk sahibi oldukları bu evlilik, geçtiğimiz aylarda resmen noktalanmıştı.
Yıldız futbolcu, yaşanan bu ayrılığın ardından Arjantinli oyuncu China Suarez ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bir süredir İstanbul'da yaşayan çift, her fırsatta aşklarını gözler önüne seriyor ve yaptıkları paylaşımlarla adlarından söz ettirmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz yıldan beri Martin Migueles ile birliktelik yaşayan Nara ise sevgilisiyle verdiği romantik pozları zaman zaman sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunuyor.
