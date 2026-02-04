Wanda Nara, Icardi'ye maddi tazminat davası açacağını duyurdu

Wanda Nara ile Mauro Icardi arasındaki kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. Nara, bir televizyon programına telefonla bağlanarak eski eşiyle yaşadığı hukuki sürece dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Canlı yayında konuşan Wanda Nara, bir kez daha Mauro Icardi’nin kızları için ödemesi gereken yaklaşık 600 bin dolarlık nafaka borcu bulunduğunu belirtti. Bu parayı tahsil etmek için hukuki süreci sonuna kadar götürmekte kararlı olduğunu vurgulayan Nara, gerekirse Nordelta’da 'Hayallerinin evi' olarak bilinen lüks konutun satışa çıkarılabileceğini söyledi. Wanda Nara, bu süreçte yeniden ünlü avukat Ana Rosenfeld ile çalışmaya başladığını da açıkladı.

Açıklamalar bununla da sınırlı kalmadı. Wanda Nara, evli olduğu dönemde Mauro Icardi'nin çalışmasına izin vermediğini öne sürerek, bu nedenle ek bir maddi tazminat davası açacağını duyurdu. Davanın İtalya’da görüldüğünü ve tüm mali belgelerin ilgili mahkemeye sunulduğunu ifade etti. Sözleriyle Icardi’nin şu anki sevgilisi China Suárez’e de dolaylı bir göndermede bulunan Wanda Nara, benzer bir durumun ileride onun da başına gelebileceğini ima etti.