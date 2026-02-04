Habertürk
        Wanda Nara, Icardi'ye maddi tazminat davası açacağını duyurdu - Magazin haberleri

        Wanda Nara, Icardi'ye maddi tazminat davası açacağını duyurdu

        Wanda Nara, katıldığı canlı yayında eski eşi Mauro Icardi'nin kızları için yaklaşık 600 bin dolarlık nafaka borcu olduğunu bir kez daha söyledi. Nara, evli olduğu dönemde Icardi'nin çalışmasına izin vermediğini öne sürerek bu nedenle ek bir maddi tazminat davası açacağını açıkladı

        Giriş: 04.02.2026 - 22:22 Güncelleme: 04.02.2026 - 22:22
        Icardi'ye maddi tazminat davası açacağını duyurdu
        Wanda Nara ile Mauro Icardi arasındaki kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. Nara, bir televizyon programına telefonla bağlanarak eski eşiyle yaşadığı hukuki sürece dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Canlı yayında konuşan Wanda Nara, bir kez daha Mauro Icardi’nin kızları için ödemesi gereken yaklaşık 600 bin dolarlık nafaka borcu bulunduğunu belirtti. Bu parayı tahsil etmek için hukuki süreci sonuna kadar götürmekte kararlı olduğunu vurgulayan Nara, gerekirse Nordelta’da 'Hayallerinin evi' olarak bilinen lüks konutun satışa çıkarılabileceğini söyledi. Wanda Nara, bu süreçte yeniden ünlü avukat Ana Rosenfeld ile çalışmaya başladığını da açıkladı.

        Açıklamalar bununla da sınırlı kalmadı. Wanda Nara, evli olduğu dönemde Mauro Icardi'nin çalışmasına izin vermediğini öne sürerek, bu nedenle ek bir maddi tazminat davası açacağını duyurdu. Davanın İtalya’da görüldüğünü ve tüm mali belgelerin ilgili mahkemeye sunulduğunu ifade etti. Sözleriyle Icardi’nin şu anki sevgilisi China Suárez’e de dolaylı bir göndermede bulunan Wanda Nara, benzer bir durumun ileride onun da başına gelebileceğini ima etti.

        Öte yandan Wanda Nara, kızları Francesca ve Isabella’nın eğitim masrafları hakkında da dikkat çeken bilgiler paylaştı. Nara, çocuklarının eğitim giderlerini tamamen tek başına karşıladığını belirterek, bir okul için yıllık yaklaşık 120 bin dolar ödediğini söyledi. Ayrıca ödemelerde gecikme olması halinde bu tutara faiz eklendiğini de vurguladı.

        Programda yer alan bilgilere göre; Wanda Nara, Icardi’nin yalnızca çocukların sağlık sigortasını ödediğini, bunun dışında eğitim ve diğer masraflara katkı sağlamadığını dile getirdi. Geçmiş yıllardan kalan binlerce dolarlık sağlık ve nafaka borcu olduğunu da sözlerine ekledi.

