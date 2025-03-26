Wanda Nara, ihanet ettiğini kabul etti

İtalyan basını, Wanda Nara'nın Arjantinli emekli futbolcu Federico Fazio ile yasak aşk yaşadığını iddia etti. Şarkıcı L - Gante ile ilişkisi olan Nara, bu iddiayı anında yalanlayarak avukatı aracılığıyla yalanlama yazısı gönderdi.

Federico Fazio Wanda Nara, yaptığı açıklamada; "Bu kişiyi hiç tanımıyorum. İddialar asılsızdır" dedikten sonra konuyu, geçtiğimiz günlerde İtalya'da boşanma davası görülen Mauro Icardi'ye getirdi.

Wanda Nara ile Mauro Icardi'nin iki çocuğu bulunuyor. REKLAM Wanda Nara; "Aldatma hikâyeleri, yıllarca sadakatsizliklerine katlanmak zorunda kaldığım birinden ayrıldığımda ortaya çıktı. Sürekli büyük yalanlar duymanın getirdiği tacize katlanmak zorunda kalıyorum. Bu da beni bir anne, bir kadın olarak yoruyor" dedi.