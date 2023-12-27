Wanda Nara, Mauro Icardi'nin gözündeki morluğu 3 dakikada yok etti Wanda Nara, eşi Mauro Icardi'nin Fenerbahçe maçında moraran gözü için geçici çözüm buldu

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18'inci haftasında kozlarını paylaşmıştı. Maç, 0-0'lık beraberlikle sonuçlanmış ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrılmıştı. Karşılaşmadaki ikili mücadeleler ve sertlik dozu ise dikkat çekmişti.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin de maçın ardından gözünün altında bir morluk oluştuğu görülmüştü.

Arjantinli futbolcunun eşi Wanda Nara, oluşan morluğu gidermek için geçici bir çözüm buldu.

Golcü futbolcuya makyaj yaptığı ve morluğu geçici olarak kapattığı anları paylaşan Wanda Nara'nın yaklaşık 3 dakikalık videosu, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.