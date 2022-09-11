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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Wanda Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri

Galatasaray'ın yeni yıldız forveti Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'nın Türkiye'ye gelmeden önce sarı-kırmızılı kulüpten bir dizi talepleri olduğu iddia edildi.

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  • Son dakika: Wanda Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri

    Galatasaray'ın yeni forveti Icardi'nin transfer süreci için yeni bir iddia ortaya atıldı. 
  • Son dakika: Wanda Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri

    Arjantin'de yayın yapan America TV'deki LAM isimli programda Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'nın Türkiye'ye geliş sürecinde yaşadıkları konuşuldu.
  • Son dakika: Wanda Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri

    Programda Mauro Icardi'nin yanı sıra eşi ve menajeri olan Wanda Nara'nın da Türkiye'ye ve Galatasaray'a gelmek için ikna edilme süreci yaşadığı ve sarı-kırmızılı yetkililerin Nara'nın isteklerini de karşıladıktan sonra transferin gerçekleştiği belirtildi.
  • Son dakika: Wanda Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri

    İŞTE O İSTEKLER

    Nara'nın Türkiye'ye gelmeden önce Galatasaray yetkililerinden özel aşçı, 5 çocukları için okul, Aralık ayına kadar otel odası, ailece yaşayacakları ev istediği belirtildi. 
  • Son dakika: Wanda Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri

    Wanda'nın ayrıca özel güvenlik ve 24 saat şoförlü araç talebi olduğu kaydedildi.
  • Son dakika: Wanda Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri

    Öte yandan Wanda Nara'nın mesleki çalışmalarını sürdürmek için İstanbul - Buenos Aires arasında sık sık mekik dokuyacağı bilgisi de programda yer aldı.
  • Son dakika: Wanda Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri

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