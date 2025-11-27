Wanda Nara’nın eski avukatı tutuklanmasının ardından Mauro Icardi, açtı ağzını yumdu gözünü
Wanda Nara'nın eski avukatı Nicolas Payarola'nın dolandırıcılıktan tutuklanmasının ardından Mauro Icardi sessizliğini bozdu. Arjantinli yıldız, sosyal medya paylaşımında Payarola'yı sert sözlerle hedef aldı
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi’nin eski eşi Wanda Nara’nın avukatı olarak bilinen Nicolas Payarola, Arjantin’de dolandırıcılık suçlamasıyla yürütülen soruşturmada suçlu bulunarak tutuklandı.
Arjantin basınında yer alan haberlere göre Nicolas Payarola’nın, bir sözleşmede Wanda Nara’nın imzasını taklit ettiği de dosyaya yansıdı.
Bu gelişmenin ardından Mauro Icardi, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Arjantinli futbolcu, paylaşımında eski avukat Nicolas Payarola’ya sert sözlerle yüklendi.
Mauro Icardi paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Nasıl demişlerdi? 'Herkes hak ettiği avukata sahiptir.' Bu cümleyle hiç bu kadar hemfikir olmamıştım. İyi avukatlar ve her şeyden önce 'Büyük İnsanlar' kısmına gelince, buna da şüpheyle yaklaşmama izin verin. Bu ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız, kızlarımın çıkarlarını savunan aynı kişi miydi? Kendi çıkarlarını bile savunamıyor. Her zaman söylediğim gibi, birer birer düşecekler. Sadece oturup beklemek gerekiyor."
Ünlü futbolcu diğer paylaşımında ise "Ne kadar da bir paradoks; bir yıl boyunca, Capital'de 'küçük dostları' olmadığı için, Tigre'de (Eyalet) sahte şikâyetlerde bulunmaya çalıştılar ve sen de o kadar havalı görünmeyi sevdiğin yerde, bir hücrede son buldun. O kadar görselleştirdin ki, gerçekleşti. Yakında 'karın' olan dolandırıcının ve tüm suç ortaklarının da sana eşlik etmesini umuyoruz."