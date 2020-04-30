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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM),büyükelçilerin ağırlandığı “TİM Export Talks” online paneller serisinin üçüncüsü, TİM Başkanı İsmail Gülle ve Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın katılımıyla “Covid-19 sonrası ABD’de ihracatçılar için hangi fırsatlar var?” başlığı ile TİM’in sosyal medya hesaplarından canlı olarak gerçekleştirdi.

Panelde, Covid-19 sürecinde ABD’de alınan tedbirler, ABD ekonomisinin salgın sonrasındaki durumu, iki ülkenin dış ticaretindeki gelişmeler ve önümüzdeki döneme dair fırsatlar değerlendirildi.

'HEDEF İLK 50 ÜRÜNDE YER ALMAK'

TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin Covid-19 ile mücadelesinde ABD’ye tıbbi malzeme yardımında bulunarak önemli bir tedarikçi ve yüce gönüllü bir millet olduğunu gösterdiğini belirterek, "ABD’ye maske yardımıyla yarattığımız bu havayı korumalıyız. Böylelikle ABD ile ikili ticarette 100 milyar dolar hedefimizle ilgili olumlu adımlar atılacağına inanıyorum. ABD’nin ithalatından aldığımız payımızı yüzde 1'e çıkarmamız gerekiyor. Virüs sonra 100 milyar dolarlık ticaret hedefimizi ihracatçılarımızın gayretiyle 200 milyar dolara bile ulaştırabiliriz" diye konuştu.

İsmail Gülle, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere ilişkin olarak, "Yaptığımız analizler çerçevesinde, otomotiv, kimyevi maddeler, elektrik-elektronik, yaş meyve sebze ve hububat sektörlerindeki birçok üründe ülkemizin rekabet gücü yüksek olmasına rağmen ABD pazarında yeteri kadar pay alamadığımızı gördük. ABD’ye pazar payımızın artırmak noktasında, Türkiye olarak öncelikle ABD’nin ithalatında en önemli yer tutan ilk 50 üründe alan kazanmamız gerekiyor" dedi.

'ÇİNLİLERİN YERİNİ TÜRK FİRMALAR ALABİLİR'

Türkiye’nin maske yardımının ardından ABD medyasında gündem olduğunu söyleyen Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, "Bu havanın devamını sağlayacağız. Bu dönemde 'Made in Turkey' algısını destekleyecek tüm adımları atıyoruz. Türk dernekleri de halka maske dağıtıyor. Bundan sonra Türkiye 100 bin maske gönderirse ellerimle teslim edeceğim ve ABD basınını oraya götüreceğim" ifadelerini kullandı.

Türk ihracatçılarının geçen yıl tüm sıkıntılara rağmen adeta bir engelli koşu yaparak ABD’ye ihracatta önemli bir başarıya imza attığını söyleyen Kılıç, ABD ile ticaretin geliştirilmesi için Türk ihracatçılara önerilerini de sıraladı.

Kılıç, "ABD’ye bakış açımızda yapısal bir değişikliğe gitmemiz lazım. ABD’de her bir eyaleti ayrı değerlendirmek lazım. İhracatçıların belki Batı Yakası’nda bir ofisi olması lazım. ABD’nin iç tedariki bakımından da bizim ihracatçımız kendi yapısını oluşturmalı, birkaç yerde deposu olmalı. ABD’de firma almak için en uygun zaman. Çin’in tedarik zincirindeki rolünü Türkiye’nin üstlenebilmesi için çok ciddi çalışmalar gerekiyor. ABD’nin koronavirüs nedeniyle Çin’e bir bedel ödeteceğine inanılıyor. Bu ya bizim için ya da birileri için fırsat yaratabilir. Virüs sonrası yaşanacak toparlanmada en iyi fırsat ABD olacak. Bu nedenle bizim ABD’nin Çin’e ne yaptırdığına, Çin’den ne aldığına, bizim neler yapabileceğimize, bunun için nasıl bir teşvik verilebileceğine bakarak bir strateji geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

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