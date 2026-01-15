Habertürk
Habertürk
        Washington'da doğanın nadir canlılarından albino sincap görüntülendi

        ABD'nin başkenti National Mall çevresinde, doğanın nadir canlılarından biri olan albino sincap kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 12:43 Güncelleme: 15.01.2026 - 12:43
        1

        ABD'nin başkenti Washington D.C.’de, son derece nadir görülen tamamen beyaz ve kırmızı gözlü albino sincaplar National Mall çevresinde görüntülendi.

        2

        Albinizmin genetik bir anomali olduğu belirtilirken, ABD'de yaklaşık 2 milyon sincap içinde yalnızca 20'sinin albino olduğu tahmin ediliyor.

        3

        Uzmanlar, bu nadir canlıların korunması ve insanlar tarafından beslenmemesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

        #albino sincap
        #Washington
