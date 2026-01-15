Washington'da doğanın nadir canlılarından albino sincap görüntülendi
ABD'nin başkenti National Mall çevresinde, doğanın nadir canlılarından biri olan albino sincap kaydedildi
Giriş: 15.01.2026 - 12:43 Güncelleme: 15.01.2026 - 12:43
1
ABD'nin başkenti Washington D.C.’de, son derece nadir görülen tamamen beyaz ve kırmızı gözlü albino sincaplar National Mall çevresinde görüntülendi.
2
Albinizmin genetik bir anomali olduğu belirtilirken, ABD'de yaklaşık 2 milyon sincap içinde yalnızca 20'sinin albino olduğu tahmin ediliyor.
3
Uzmanlar, bu nadir canlıların korunması ve insanlar tarafından beslenmemesi gerektiği uyarısında bulunuyor.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15