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Washington Post, ABD’nin İsrail’e 735 milyon dolarlık silah satışını onayladığını iddia etti

5 Mayıs’ta ABD Kongre’sine bildirilen 735 milyon dolarlık silah satış teklifinin İsrail’in Filistin’e saldırılarından bir hafta önce yapıldığı, onaylanmasının ise bugün gerçekleştiği iddia edildi.

Washington Post, ABD’nin İsrail’e 735 milyon dolarlık silah satışını onayladığını iddia etti
İddia: ABD'den İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışı
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HABERTURK.COM

İsrail’in Filistin’e saldırıları sürerken, İsrail’e 735 milyon dolarlık silah satışı kararı ABD’de Demokratları ikiye böldü. Onaylanan teklife ABD Kongresi tarafından 15 gün içinde itiraz edilmesi bekleniyor.

The Washington Post gazetesinin haberine göre 735 milyon dolarlık silah satışı, 5 Mayıs’ta ABD Kongresi’ne bildirildi. Jacqueline Alemany, analiz yazısında silah satışı onayını, ABD hükûmetinin merkezi olan Capitol Hill merkezli üç gazeteci meslektaşından öğrendiğini söyledi. Üç meslektaşından birinin gazeteci Karoun Demirjian olduğunu aktarıldı.

Analiz yazısında, İsrail’in Hamas’a karşı savunma hakkı yinelemesi yapan Alemany, işgal altındaki Doğu Kudüs’ten Gazze Şeridi’ne taşınan saldırıları sırasında gelen silah satışı kararının Washington’da İsrail Başbakanı Netanyahu’ya karşı olan desteğin sorgulanmaya başlandığı zamanda, huzursuzlukları iyice artırdığını söyledi.

15 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ

Onaylandığı iddia edilen 735 milyon dolarlık silah satışı hakkında Kongre, daha fazla bilgi edinmek isterken, kongreye resmî tebligat geldikten sonra ABD’li milletvekillerin karara itiraz etmek için 15 gün süresi bulunuyor.

Komitede çalışan Demokrat bir yardımcı, “Bu silah satışını yakaladığımız için şanslıyız” ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Üyesi olan Gregory Meeks, "Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesinde sıfır şeffaflık var ve hassas anlaşmalar düzenli olarak incelenmeden onaylanıyor" ifadesini kullandı.

Bu satışın ABD Kongresi tarafından red kararıyla sonuçlanacağı aktarıldı. ABD’nin İsrail’e 750 milyonluk silah satışı Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatları denilen JDAMS mühimmatı kitlerini kapsıyor.

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi sözcüsü tarafından da onaylanan İsrail’e silah satışı, Kongre’ye 5 Mayıs’ta bildirildiği aktarıldı.

Silah satışı onayı diğer haber ajansları tarafından henüz doğrulanmadı.

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