ABD'nin prestijli gazetelerinden The Washington Post, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'nin kontrolündeki Suriye'nin doğusunua mercek altına aldı. Gazete, bölgedeki Arapların, terör örgütü karşıtı protestolarının ABD'nin planlarını tehlikeye atabileceğine dikkat çekti.

12 KÖYDE GÖSTERİ VAR

Arap aşiretlerinin PYD/YPG'den daha iyi hizmet, daha fazla iş, karar verme mekanizmalarında daha fazla rol talep ettiğini aktaran Amerikan gazetesi, Deyr ez Zor'daki protestoların şu anda 12'den fazla köyle sınırlı olduğunu, fakat ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki Amerikan askeri varlığını azaltmaya çalıştığı dönemde, ABD ile bölgesel müttefiklerine engel çıkarabileceğini yazdı.





"ESAD, TAHRAN VE ANKARA'YA YARIYOR"

Rus basın organı Sputnik'te yer alan habere göre, Post'a konuşan bir PYD temsilcisi, protestoların Suriye hükümeti, İran ve Türkiye'nin işine yararken terör örgütü DEAŞ'a karşı kazanılan zaferi de tehlikeye attığını savundu.

"PYD/YPG PETROLÜ GASP EDİYOR"

DSG ile yerel yetkililer arasındaki görüşmelere katılmış bulunan Deyr ez Zorlu bir Arap yetkili, "Kürtler herhangi bir ödün vermeyi reddediyor" dedi. Güvenliğiyle ilgili kaygılar nedeniyle adının kullanılmasını istemeyen yetkili, PYD'nin Deyr ez Zor'da günde çıkarılan 60 bin varil petrolün çoğunu aldığı ve geriye neredeyse hiçbir şey bırakmadığından yakındı. Avrupa'da faaliyet gösteren ve bölgedeki gelişmeleri gözlemleyen Deyr ez Zor kökenli bir aktivist olan Omar Ebu Laila "İnsanlara PYD'den gına geldi. Bölge halkının refahını gasp ediyorlar" diye konuştu.