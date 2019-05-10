ABD'nin prestijli gazetelerinden The Washington Post, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'nin kontrolündeki Suriye'nin doğusunua mercek altına aldı. Gazete, bölgedeki Arapların, terör örgütü karşıtı protestolarının ABD'nin planlarını tehlikeye atabileceğine dikkat çekti.
12 KÖYDE GÖSTERİ VAR
Arap aşiretlerinin PYD/YPG'den daha iyi hizmet, daha fazla iş, karar verme mekanizmalarında daha fazla rol talep ettiğini aktaran Amerikan gazetesi, Deyr ez Zor'daki protestoların şu anda 12'den fazla köyle sınırlı olduğunu, fakat ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki Amerikan askeri varlığını azaltmaya çalıştığı dönemde, ABD ile bölgesel müttefiklerine engel çıkarabileceğini yazdı.
"ESAD, TAHRAN VE ANKARA'YA YARIYOR"
Rus basın organı Sputnik'te yer alan habere göre, Post'a konuşan bir PYD temsilcisi, protestoların Suriye hükümeti, İran ve Türkiye'nin işine yararken terör örgütü DEAŞ'a karşı kazanılan zaferi de tehlikeye attığını savundu.
"TOPYEKUN İSYANA DÖNÜŞEBİLİR" KORKUSU
PYD/YPG ile yerel yetkililer arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlanamadığından, protestoların, Kürtlerin liderliğindeki güçlere karşı topyekun bir isyana dönüşebileceğine dair endişeler arttı. Protestolar, 2015'te DEAŞ'a karşı savaşmak için kurulup ABD tarafından silahlandırılan örgütün birden fazla sorunla karşılaştığı bir dönemde gerçekleşti" değerlendirmesinde bulunan Post, şöyle devam etti: "DEAŞ'ın uyuyan hücreleri son haftalarda PYD'nin kontrolündeki topraklarda saldırılar düzenledi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın askerleri Kürtlerin kontrolündeki toprakların kontrolünü ele almaya yemin etti. Örgütü bir terör örgütü olarak gören Türkiye de gözünü bölgeye dikti."
"ARTAN PYD ETKİSİNE" TEPKİ
Post, Arapların şikâyetlerini şöyle sıraladı: "DEAŞ'a karşı mücadele kapsamında iki yıldır bölgede bulunan PYD, Deyr ez Zorluların kalbini kazanamamış gözüküyor. Deyr ez Zorlular hizmetlerin yetersizliği, artan suç oranı, yakıt kuyrukları ve artan Kürt etkisi olarak yorumladıkları olgudan şikâyetçi."
PYD'de Kürt, Arap ve Hristiyanlar olsa da, ana gövdeyi Kürtler oluşturuyor. Bazı protestocular Kürtlerin, hükümetin kontrolündeki bölgelerde yaşanan petrol sıkıntısı nedeniyle Esad destekçilerine petrol sattığından şüpheleniyor."
"KÜRT İŞGALİNE HAYIR" PANKARTI
"Deyr ez Zorlular, PYD'nin bölgeye gelmesinin ardından Arapları zorla silah altına aldığını söyleyerek onlardan şikâyetçi olmuştu. Sosyal medyada yer alan fotoğraflarda, protestocuların pankartlarına 'Kürt işgaline hayır' mesajı yazdığı görülüyor."
"PYD/YPG PETROLÜ GASP EDİYOR"
DSG ile yerel yetkililer arasındaki görüşmelere katılmış bulunan Deyr ez Zorlu bir Arap yetkili, "Kürtler herhangi bir ödün vermeyi reddediyor" dedi. Güvenliğiyle ilgili kaygılar nedeniyle adının kullanılmasını istemeyen yetkili, PYD'nin Deyr ez Zor'da günde çıkarılan 60 bin varil petrolün çoğunu aldığı ve geriye neredeyse hiçbir şey bırakmadığından yakındı. Avrupa'da faaliyet gösteren ve bölgedeki gelişmeleri gözlemleyen Deyr ez Zor kökenli bir aktivist olan Omar Ebu Laila "İnsanlara PYD'den gına geldi. Bölge halkının refahını gasp ediyorlar" diye konuştu.
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