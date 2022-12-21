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Haberler Gündem Wattpad Hesap Silme: Wattpad Hesabı Silme ve Kalıcı Kapatma Nasıl Yapılır?
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Wattpad hesap silme: Wattpad hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır?

E kitap denilince akla ilk gelen uygulamalardan birisi Wattpad’dir. Burada herkes istediği şekilde hikayesini yazabiliyor ve yayınlayabiliyor. Wattpad için hesap açmak da son derece kolay. Burada üyelik oluşturduktan sonra yayınlanan hikayeleri okuyabilirsiniz ya da yetenekliyseniz kendiniz de yazabilirsiniz.

Wattpad Hesap Silme: Wattpad Hesabı Silme ve Kalıcı Kapatma Nasıl Yapılır?

Bazen de Wattpad hesap silme işlemlerini merak edebilirsiniz. İşte biz de sizlere Wattpad hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır bundan bahsedeceğiz.

Hemen okuyarak bütün detayları öğrenebilirsiniz.

Wattpad Hesap Silme

İlk önce sizlere Wattpad hesap silme adımlarından bahsedeceğiz. Bu adımları izleyerek kısa bir süre içerisinde Wattpad hesabı kalıcı olarak kapatma işleminizi gerçekleştireceksiniz.

İşte adımlar:

  • - Öncelikle Wattpad hesabınıza giriş yapmalısınız.
  • - Sağ üst köşede yer alan kullanıcı adına tıklayın.
  • - Ayarlar seçeneğine gelin.
  • - Sayfanın altına kadar gelin
  • - Sağ tarafta Hesabı Kapat yazısını göreceksiniz. Tıklayın.
  • - Sizden istenilen bilgileri doldurun.
  • - Karşınıza çıkan ‘Evet eminim. Hesabı kapat’ yazısına tıklayın.
  • - Şifrenizi girin.
  • - Tekrar hesabı kapat seçeneğini seçmelisiniz.

Bu adımlar internet üzerinden kapatma işlemi yapmak istediğinizde geçerlidir. Buna ek olarak iOS ya da Android uygulamalarında da kapatma yöntemlerinden bahsedeceğiz. Eğer iOS kullanıyorsanız;

  • - Hesabınıza giriş yapın ve sağ üstte yer alan Ayarlar seçeneğine tıklayın.
  • - Hesap ayarları içerisinde yer alan ‘Hesabı kapat’ yazanı seçin.
  • - Şifrenizi girin ve onaylayın. Hesabınız kapanacak.

Wattpad Hesabı Nasıl Sıfırlanır?

Aslında bazen Wattpad hesabı nasıl kapanır diye merak etmenin yanı sıra Wattpad hesabı nasıl sıfırlanır diye de araştırmalar yapılıyor. Ama size şunu söyleyebiliriz: Wattpad hesabınızı kapattığınız anda bütün bilgileriniz yok olacak, Wattpad hesabınız silinecektir.

Wattpad hesabınız kapandığında da şunlara erişiminiz gidecek:

  • - Yorumlar
  • - Kullanıcı adınız
  • - Özel ya da herkese açık mesajlar
  • - Kütüphaneler ya da okuma listeleriniz
  • - Kişisel çalışmalarınız

Bütün işlemleri adım adım uyguladığınızda hesabınız kapanacak ve sonrasında bütün kayıtlar gidecek. Bu yüzden hesabınızı silmeden önce birkaç kere düşünmeniz iyi olabilir.

Wattpad Hesap Silme Linki

Wattpad hesap silme linki arayışındaysanız buna hiç gerek yok. Çünkü Wattpad’in sayfasına girdiğinizde hesabınıza giriş yapmanız yeterli olacak. Sonrasında da sizlere anlattığımız adımları uygulayın. Böylece işleminizi tamamlanacak.

Bunlara ek olarak kapanan Wattpad hesabı nasıl açılır bunu da cevaplandıralım.

Kapanan hesabınızı açamazsınız. Çünkü işlemi bitirdiğinizde kullanıcı adınız silinir ve bir daha aynı isimle tekrar açamazsınız.

Yani Wattpad hesabınızı kalıcı olarak sildikten sonra aynı mail adresi geçerli olsa bile aynı kullanıcı adıyla yeni bir hesap açamayacaksınız.

  • - Eğer daha önce Wattpad’de bir hikaye yayınladıysanız ya da yorumlar yaptıysanız, hesabınız silinince bu yorumlar da silinecek. Aynı şekilde yayınladığınız hikayeler de silinecek. Böyle bir paylaşımınız varsa, Wattpad hesabı silmek çok da faydalı olmayacaktır.

Tekrar Wattpad Üyeliği Nasıl Oluşturulur?

Hesabınızı kapattıktan sonra tekrar üyelik oluşturmak istiyorsanız yapmanız gerekenler de son derece basit.

Sıfırdan hesap oluşturmanız gerekiyor. Kullanıcı adı ve mail ile birlikte üyeliğinizi oluşturabilirsiniz. Tabi ki hepsi sıfırdan bir hesap olduğu için de her şeye tekrar başlamanız gerekecek.

Gördüğünüz üzere Wattpad hesap silme işlemi çok da karışık ya da uzun değil. Sadece silme işlemini gerçekleştirdikten sonra bunu geri alamayacağınızı bilmeniz gerekiyor. Konuyla ilgili bilmeniz gereken bütün detayları sizlere aktardık. Sonrasında da nasıl ilerleyeceğinize siz karar verebilirsiniz.

Wattpad hesap silme işlemlerini doğru yaparsanız herhangi bir sorun çıkmayacaktır. Eğer bir sorun yaşarsanız Wattpad destek bölümünden yardım alabilirsiniz.

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