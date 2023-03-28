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Haberler Sağlık WBC Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? WBC Düşüklüğü Belirtileri
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WBC nedir, neden olur ve normal değeri kaç olmalı? WBC düşüklüğü belirtileri

WBC, vücudu enfeksiyonlara karşı korumak için önemli bir savunma hattı oluşturur. Peki bu savunmayı nasıl gerçekleştirir. WBC düşük olduğunda ne olur? WBC normal değeri kaç olmalıdır* İşte merak edilen WBC hakkında her şey…

WBC Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? WBC Düşüklüğü Belirtileri
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WBC Nedir?

WBC, beyaz kan hücreleri (lökositler) anlamına gelir. Beyaz kan hücreleri, bağışıklık sisteminin bir parçasıdır ve vücudu enfeksiyonlar, bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler gibi zararlı organizmalara karşı korumaya yardımcı olur. WBC'ler ayrıca, vücutta meydana gelen inflamasyon sürecinde de aktiftir. WBC yani beyaz kan hücrelerinin 5 türü vardır. Bunlar;

  • Nötrofiller: Vücuda giren antijenlere karşı ilk müdahaleyi yapan WBC türüdür. Diğer bir deyişle bağışıklık sisteminin kilit noktasını oluşturur.
  • Lenfositler: Vücuda yabancı bir organizma girdiğinde bağışıklık sistemini uyarmak amacıyla lenfokin isimli bir kimyasal salgılar.
  • Monositler: Bakterilerle savaşarak yok eder. Aynı zamanda dokulardaki ölü hücrelerin temizlenmesi de görevleri arasındadır.
  • Eozinofiller: Vücudu alerjik reaksiyonların sebep olduğu iltihaplara karşı korur.
  • Bazofiller: parazitlerin sebep olduğu enfeksiyon çeşitlerine karşı mücadelede etkin bir rol oynar.

WBC Normal Değeri Kaç Olmalı?

WBC normal değerleri yaşa, cinsiyete ve genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Genel olarak kabul edilen normal WBC değeri yaş aralıklarına göre değerlendirildiğinde:

  • 0 ila 1 ay: 9.000 – 30.000
  • 2 ila 12 ay: 5.000 – 19.500
  • 1 ila 3 yaş: 6.000 – 17.500
  • 4 ila 5 yaş: 5.500 – 15.000
  • 6 ila 15 yaş: 4.500 – 13.000
  • 15 yaş ve üzeri: 4.000 – 10.000

WBC Düşüklüğü Kanser Belirtisi Mi?

WBC düşüklüğü tek başına kanser belirtisi olmayabilir. Ancak, kanser hastalarında WBC düşüklüğü gözlemlenebilir, çünkü bazı kanser türleri kemik iliğini etkileyerek beyaz kan hücresi üretimini azaltabilir. Ayrıca, kanser tedavisi (kemoterapi veya radyasyon tedavisi) nedeniyle de WBC düşüklüğü görülebilir.

WBC Düşüklüğü

WBC düşüklüğü (lökopeni), kandaki beyaz kan hücrelerinin sayısının normal değerlerin altında olduğu durumu ifade eder. Lökopeni, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale gelmesine neden olabilir.

WBC Düşüklüğü Belirtileri

WBC düşüklüğü tam kan sayımı sonuçlarında kolaylıkla gözlemlenebilir. Lökopeni olarak adlandırılan WBC düşüklüğüne viral ve bakteriyel enfeksiyonlar sebep olabilir. WBC belirtileri şunları içerebilir:

  • Sürekli enfeksiyonlar
  • Ateş
  • Yorgunluk ve halsizlik
  • Ağız yaraları
  • Soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonları
  • İyileşmekte zorlanan yaralar

WBC Düşüklüğü Neden Olur?

WBC düşüklüğüne neden olan faktörler şunları içerir:

  • Kemik iliği hastalıkları veya hasarı
  • Otoimmün hastalıklar
  • Vitamin ve mineral eksiklikleri (B12 vitamini veya folik asit)
  • İlaçların yan etkisi olarak (kemoterapi, radyasyon tedavisi, bazı antibiyotikler ve antiviral ilaçlar)
  • Kanser (özellikle lösemi gibi kemik iliğini etkileyen kanser türleri)
  • Viral enfeksiyonlar (HIV gibi bağışıklık sistemini etkileyen virüsler)
  • Kongenital (doğuştan gelen) bağışıklık sistemi bozuklukları

WBC Düşüklüğü Ne Demek?

WBC düşüklüğü, kandaki beyaz kan hücrelerinin sayısının normal değerlerin altında olduğunu gösterir. Bu durum, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve vücudun enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale gelmesine neden olabilir. WBC düşüklüğü, yukarıda belirtilen faktörler nedeniyle ortaya çıkabilir ve doktorlar, altta yatan nedeni belirlemek için ek testler yapabilirler.

Sonuç olarak, WBC düşüklüğü bağışıklık sisteminin zayıfladığını ve vücudun enfeksiyonlara karşı daha savunmasız olduğunu gösteren bir durumdur. WBC düşüklüğü belirtileri yaşam kalitesini etkileyebilir ve altta yatan nedeni belirlemek ve uygun tedaviyi uygulamak önemlidir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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