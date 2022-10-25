"İkinci yarı sahayı 100 metre daha büyük hissettim"

Weghorst, "Henüz ilk yarıda oyundan düştük. İkinci yarıda daha da arttı bu durum. Çok tahmin edilebilir bir futbol oynuyoruz. Bence tempo çok düşük. Yaratıcı aksiyonların eksikliğini hissediyoruz. İkinci yarı sahayı 100 metre daha büyük hissettim." ifadelerini kullanmıştı.