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West Ham United: 3 - Manchester United: 1 | MAÇ SONUCU

Premier Lig'in 7. haftasında Manuel Pellegrini yönetimindeki West Ham United, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Manchester United'ı 3-1 mağlup etti. Hafta içinde Jose Mourinho'yla tartışan ve ikinci kaptanlığı elinden alınan Paul Pogba maça 11'de başlarken Manchester United, üst üste ikinci kez ligde puan kaybetti

29 Eylül 2018 Cumartesi, 16:48 | Güncelleme:

Premier Lig'de zor günler geçiren, en son Lig Kupası'nda Derby County'e de penaltı atışları sonucunda elenerek büyük bir şok daha yaşayan Manchester United, ligin 7. haftasında konuk olduğu West Ham United'a karşı da kötü gidişi sonlandıramadı ve rakibine 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ise ev sahibi West Ham United oldu. Londra temsilcisi Pablo Zabaleta'nın sağ kanattan verdiği yerden pasa çok şık bir topuk vuruşu yapan Felipe Anderson'un golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip ilk yarının sonlarında bir gol daha buldu. Dakikalar 43'ü gösterdiğinde West Ham United'ın kullandığı köşe vuruşunun ardından topla buluşan Andriy Yarmolenko'nun vuruşu Victor Lindelöf'e çarpıp ağlarla buluştu ve fark 2'ye çıktı!

Mücadelenin ilk 45 dakikasında başka gol olmadı.

Mourinho ikinci yarıya bir oyuncu değişikliği yapmadan başladı. Dakikalar 57'yi gösterdiğinde Victor Lindelöf'ün yerine Marcus Rashford oyuna dahil oldu. Genç yıldız, 71. dakikada Manchester United'ı umutlandıran golü attı: Luke Shaw'ın kullandığı köşe vuruşuna yaptığı topuk vuruşuyla ağları bulan Rashford, farkı bire indirdi.

Fakat United'ın gol sevinci yalnızca üç dakika sürdü. 74'te orta sahada kaptırılan topun ardından Marko Arnautovic'in önüne çok iyi bir pas bırakan Mark Noble'un asistini Avusturyalı forvet geri çevirmedi: 3-1

Karşılaşma bu sonuçla sona ererken, Manchester United 10 puanda kaldı. Ve 2013-14'te David Moyes yönetiminde 7 haftada 10 puan alan Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig tarihindeki en kötü sezon başlangıcını bu sezon da Mourinho'yla yenilemiş oldu. West Ham United ise puanını 7'ye yükseltti.

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