Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknoloji
ABONE OL

WhatsApp çevrimiçi özelliği kalktı mı? WhatsApp çevrimiçi özelliği nasıl kapatılır?

WhatsApp kullanıcılarını dün akşam şoke uğratacak bir gelişme yaşandı. Milyonlarca kullanıcının adapte olduğu WhatsApp çevrimiçi özelliği belirli süreliğine kaldırılınca sosyal medya üzerinden büyük tepki topladı. WhatsApp çevrimiçi özelliği kalktı mı? Sorusu gündeme geldi derken yaklaşık 1 saat sonra çevrimiçi özelliği yeniden kullanıma açıldı.

WhatsApp çevrimiçi özelliği

Akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlar arası çalışma özelliğine sahip bir mesajlaşma ve arama uygulaması olan WhatsApp'da dün gece saatlerinde flaş bir gelişme yaşandı. bu gelişme ile birlikte milyonlarca kullanıcı sosyal medya hesaplarından yaplaşımlar yaparak bu durumu eleştirdiler. WhatsApp çevrimiçi özelliği belirli bir süre kapalı kalması adete kullanıcıları çileden çıkardı. Kimisi durumu anlayamazken kimisi bu durumu olumlu karşıladı. Peki, WhatsApp çevrimiçi özelliği kaldırılacak mı?

WHATSAPP ÇEVRİMİÇİ ÖZELLİĞİ KALDIRILDI MI?

Yaklaşık 10 yıl önce hayatımıza giren WhatsApp milyarlarca kullanıcıya ulaşarak iletişim devi olmayı başardı. Durum böyle olunca en ufak bir değişiklik tepki toplayabiliyor. Tamda dün gece böyle bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 1 saatliğine WhatsApp çevrimiçi özelliğini kullanıma kapattı. Kullanıcıları durumu hemen fark ederek sosyal medya üzerinden eleştiri yağmurunu tuttular. WhatsApp çevrimiçi özelliği kaldırmayı mı denedi yoksa güncelleme mii yapmak istedi ya da teknik arıza mı oldu bilinmiyor ama bu durum kullanıcıları çileden çıkardığı kesin. WhatsApp çevrimiçi özelliği kaldırması ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

WHATSAPP ÇEVRİMİÇİ ÖZELLİĞİ NEDİR? NASIL KALDIRILIR?

Son görülme ve çevrimiçi, kişilerinizin WhatsApp’ı en son ne zaman kullandıklarını ve çevrimiçi olup olmadıklarını gösterir.

Bir kişinin çevrimiçi olması, cihazında WhatsApp’ın ön planda açık olduğunu ve İnternet’e bağlı olduğunu gösterir. Ancak bu, kişinin mesajınızı okuduğu anlamına gelmez.

Son görülme, kişinin WhatsApp’ı en son ne zaman kullandığını gösterir. Son görülme durumunuzu kimlerin görebileceğini gizlilik ayarlarımızdan kontrol edebilirsiniz. Çevrimiçi olduğunuzu gizleyemeyeceğinizi lütfen unutmayın.

Belirli bir kişinin son görülme durumunu görememenizin birkaç farklı sebebi olabilir:

Gizlilik ayarlarını bu bilgiyi saklayacak şekilde ayarlamış olabilir.
Siz gizlilik ayarlarınızı bu bilgiyi paylaşmayacak şekilde ayarlamış olabilirsiniz. Son görülme durumunuzu paylaşmazsanız diğer kişilerin son görülme durumlarını da göremezsiniz.
Bu kişi sizi engellemiş olabilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Whatsapp son görülme ve çevrimiçi özelliği düzeldi mi? Whatsapp'ta sorun mu var?
TEKNOLOJİWhatsapp çevrimiçi ve son görülme düzeldi mi?
Turkcell hisseleri 2 günde yüzde 17 yükseldi
TEKNOLOJİHisseleri 2 günde yüzde 17 yükseldi
Zoom uçtan uca şifreleme için tarih verdi - Haberler
TEKNOLOJİZoom’da yeni dönem
Televizyon alırken nelere dikkat edilmeli? Haberler
TEKNOLOJİTV alırken bunlara dikkat edin!
Turkcell ortaklık yapısı nasıl değişti? Haberler
TEKNOLOJİTurkcell nereden nereye geldi?
Türkiye Varlık Fonu hangi şirketleri yönetiyor? Haberler
TEKNOLOJİÜçü bir arada Türkiye Varlık Fonu'nda
İşte Türkiye'ye gelen POCO F2 Pro'nun özellikleri ve fiyatı! Haberler
TEKNOLOJİAmirali Türkiye’ye geldi!
TVF Genel Müdürü Sönmez: Piyasa değeri, Turkcell'in değerini yansıtmıyor
TEKNOLOJİ'Piyasa değeri Turkcell'i yansıtmıyor'
Son dakika! Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'in en büyük hissedarı olacak
TEKNOLOJİVarlıkcell! Hisseler Türkiye'nin kontrolünde
POCO F2 Pro özellikleri nelerdir? POCO F2 Pro fiyatı nedir?
TEKNOLOJİPOCO F2 Pro özellikleri nelerdir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X