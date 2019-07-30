Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan whatsapp, yüz milyonlarca insan hizmet veriyor. Whatsapp, günden güne kullanıcı sayısını artırsa da; bazı kişiler uygulamayı silmek isteyen bazı kişiler, bu işlemi nasıl yapacaklarını araştırıyor.

Peki Whatsapp hesabı nasıl silinir? İşte detaylar...

WHATSAPP'TA HESAP SİLME İŞLEMİ

Whatsapp hesabınızı silmek, geri alınamayan bir işlemdir. Dolayısıyla bu işlemi geri almak söz konusu değildir. Whatsapp hesabınızı silme konusunda emin olduktan sonra aşağıdaki adımları izleyerek, işleminizi tamamlayabilirsiniz.

WhatsApp hesabınızı silmek için

- WhatsApp'ı açın.

- Sırasıyla; Ayarlar > Hesap > Hesabımı Sil'e gidin.

- Telefon numaranızı uluslararası koduyla birlikte yazın ve Hesabımı Sil'e dokunun.