WhatsApp nasıl silinir? WhatsApp hesap silme işlemi kullanıcılar tarafından merak konusu oldu. WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılar WhatsApp hesabını siliyor. WhatsApp'ı silince konuşmalar da gider mi? İşte WhatsApp hesap silme işlemi ile ilgili merak edilenler haberimizde...

WHATSAPP NASIL SİLİNİR?

Hesabınızı WhatsApp uygulamasının içinden silebilirsiniz. Hesap silme işleminin geri dönüşü yoktur. Hesabınızı yanlışlıkla silseniz bile bu işlemi geri alamayız.

Hesabınızı silmek için:

*Seçenekler > Ayarlar > Hesap > Hesabımı sil’e basın.

*Ülke kodunuzu seçin ve telefon numaranızı girin.

*Sil > SİL’e basın.

Hesabınızı sildiğinizde:

*Hesabınız WhatsApp’tan silinir.

*Telefonunuzdaki sohbet geçmişiniz silinir.

*Tüm WhatsApp gruplarınızdan silinirsiniz.



Hesabınızı silerseniz:

*Hesabınıza tekrar erişemezsiniz.

*WhatsApp bilgilerinizin silinmesi, silme işleminin başlamasından itibaren 90 güne kadar sürebilir. Bilgilerinizin kopyaları ise 90 günlük süre bittikten sonra da olağanüstü bir durum, yazılım hatası ya da veri kaybına neden olan başka bir olay yaşanması durumunda verileri kurtarmak için kullandığımız yedek depolama alanında tutulabilir. Bu süreçte WhatsApp’tan bilgilerinize erişmeniz mümkün değildir.

*Bu durum, diğer kullanıcıların sizinle ilişkili sahip oldukları bilgileri etkilemez. Örneğin gönderdiğiniz mesajların kopyaları bu durumdan etkilenmez.

*Günlük kayıtları gibi bazı materyallerin kopyalarını veri tabanımızda saklamaya devam edebiliriz. Ancak bu kayıtlar kişiye özel tanımlayıcılarla ilişkilendirilmez.

*Ayrıca bilgilerinizi yasal konular, koşul ihlalleri veya zarar önleme çalışmaları gibi durumlar için saklayabiliriz.

*Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik İlkemizin Yasalar ve Bilgilerin Korunması kısmına başvurun.

*Diğer Facebook Şirketleri ile paylaşılan kişisel bilgileriniz de silinir.