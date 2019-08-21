Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTeknoloji

WhatsApp'ta para transferi dönemi başlıyor! Para transferi nasıl yapılır?

Dünyaca popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta para transferi dönemi başlıyor. Peki, WhatsApp'tan para transferi nasıl yapılıyor?

WhatsApp

WhatsApp'ta para transferi dönemi başlayacağı duyuruldu. Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'ta yakın zamanda para transfer işlemleri gerçekleştirilebilecek. dijital cüzdan DANA ve fintech firması OVO ile görüşmelere başlayan WhatsApp söz konusu özelliği ilk olarak Endonezya'da kullanıma sunmayı planlıyor.

WHATSAPP'TAN PARA TRANSFERİ NASIL YAPILACAK?

WhatsApp'taki bu ödeme sisteminin nasıl çalıştığı ise henüz yeni gün yüzüne çıktı. Öncelikle kullanıcıların bağlantılı banka hesabı kurulumu yapmaları gerekiyor.

Özelliği aktif ettiğinizde cep telefonu numaranız ile banka hesabınızı eşleştirmiş oluyorsunuz.

'Ödemeler' ekranından bankanız aracılığıyla size bir SMS gönderiliyor ve siz de SMS doğrulamasıyla gerekli onayı aldıktan sonra para göndermeye hazır hale geliyorsunuz.

Sonrasında ise listelenen bankalardan kullanmak istediğiniz bankayı seçeceksiniz ve banka hesabınızı eşleştireceksiniz.

Ardından para göndermek istediğiniz kişinin WhatsApp profilini açın.

Burada kişiye göndermek istediğiniz şeyler arasında "Ödeme" adlı yeni bir sekme göreceksiniz. Buna basın. Buna basınca göndermek istediğiniz tutarı girin ve telefonunuza onay kodu gelecek. Onayladıktan sonra tıpkı konum atar gibi karşı tarafa bir mesaj halinde gönderdiğiniz para, miktarıyla birlikte karşı tarafta görünecek.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'de teknoloji devlerine rekabet soruşturması
TEKNOLOJİTeknoloji devlerine soruşturma
Wikipedia açılıyor mu? Vikipedi neden kapatıldı?
TEKNOLOJİWikipedia açılıyor mu?
Turkcell kredi anlaşmasının faiz oranını iyileştirdi
TEKNOLOJİKredi faizini iyileştirdi
Apple, kredi kartı Apple Card'ı ABD'deki kullanıcıların hizmetine sundu
TEKNOLOJİApple faize savaş açtı
Huawei Harmony nedir? Huawei Harmony işletim sistemi özellikleri nelerdir? hts
TEKNOLOJİHuawei Harmony nedir? Özellikleri nelerdir?
Whatsapp yazı stilleri nasıl yazılır? Whatsapp'ta kalın, italik ve üstü çizili yazma
TEKNOLOJİWhatsapp'ta kalın, italik ve üstü çizili yazma
Instagram'da etkileşimi arttıran yöntem bulundu! Milyonlara ulaşabilirsiniz
TEKNOLOJİInstagram'da etkileşimi arttıran yöntem!
WhatsApp Web’e iki yeni özellikler geliyor! Artık albümler oradan gönderilebilecek
TEKNOLOJİWhatsApp Web’e yeni özellikler geliyor
Whatsapp çöktü mü? Whatsapp erişim sorunu çözüldü mü?
TEKNOLOJİWhatsapp erişim sorunu çözüldü mü?
Huawei'nin muafiyeti 90 gün uzatılıyor
TEKNOLOJİHuawei'ye 90 gün ek muafiyet

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X