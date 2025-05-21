WhatsApp'ta tartışmalı güncelleme

Meta, WhatsApp’a entegre ettiği yapay zeka asistanı Meta AI’yı 41 Avrupa ülkesinde kullanıma açtı. 19 Mart’ta yeniden devreye giren AI güncellemeleri, kullanıcıların uygulama içinde bu özelliği otomatik olarak görmesine yol açtı. Ancak Meta AI’nın kapatılamaması, özellikle gizlilik ve kullanıcı özgürlüğü konusunda hassas olanlarda tepkiye neden oldu. Avrupa’daki kullanıcı yorumları, özelliğin hem yenilikçi hem de müdahaleci bulunduğu yönünde ikiye bölündü.

META AI WHATSAPP’TA: NE SUNUYOR?

Meta AI, WhatsApp arayüzünde “Yeni Sohbet” butonunun hemen üzerinde konumlanıyor ve kullanıcılara hazır komut önerileriyle geliyor. Temel sorulara yanıt verme, uzun metinler oluşturma, Bing üzerinden bağlantı paylaşma, sticker ve görsel oluşturma gibi işlevler sunuyor. Ancak ses kayıtlarını yazıya dökme veya grup sohbetlerini özetleme gibi özellikler henüz mevcut değil. Meta, kişisel sohbetlerin AI modellerini eğitmek için kullanılmayacağını belirtse de, Meta AI ile yapılan konuşmaların gelecek sürümlerin geliştirilmesinde kullanılabileceğini duyurdu.