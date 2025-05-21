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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka WhatsApp’ta tartışmalı güncelleme - Meta AI zorunlu geldi - Teknoloji Haberleri

        WhatsApp’ta tartışmalı güncelleme! Meta AI zorunlu geldi

        Meta'nın yapay zeka asistanı Meta AI, WhatsApp'ta Avrupa'daki kullanıcılara zorunlu olarak sunuldu. Özelliği devre dışı bırakamayan kullanıcılar, gizlilik ve özgürlük endişeleriyle tepki gösteriyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 09:31 Güncelleme: 21.05.2025 - 09:32
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        WhatsApp'ta tartışmalı güncelleme
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        Meta, WhatsApp’a entegre ettiği yapay zeka asistanı Meta AI’yı 41 Avrupa ülkesinde kullanıma açtı. 19 Mart’ta yeniden devreye giren AI güncellemeleri, kullanıcıların uygulama içinde bu özelliği otomatik olarak görmesine yol açtı. Ancak Meta AI’nın kapatılamaması, özellikle gizlilik ve kullanıcı özgürlüğü konusunda hassas olanlarda tepkiye neden oldu. Avrupa’daki kullanıcı yorumları, özelliğin hem yenilikçi hem de müdahaleci bulunduğu yönünde ikiye bölündü.

        META AI WHATSAPP’TA: NE SUNUYOR?

        Meta AI, WhatsApp arayüzünde “Yeni Sohbet” butonunun hemen üzerinde konumlanıyor ve kullanıcılara hazır komut önerileriyle geliyor. Temel sorulara yanıt verme, uzun metinler oluşturma, Bing üzerinden bağlantı paylaşma, sticker ve görsel oluşturma gibi işlevler sunuyor. Ancak ses kayıtlarını yazıya dökme veya grup sohbetlerini özetleme gibi özellikler henüz mevcut değil. Meta, kişisel sohbetlerin AI modellerini eğitmek için kullanılmayacağını belirtse de, Meta AI ile yapılan konuşmaların gelecek sürümlerin geliştirilmesinde kullanılabileceğini duyurdu.

        ZORUNLU ENTEGRASYON TEPKİ ÇEKİYOR

        Meta AI’nın en tartışmalı yönü, kullanıcıların bu özelliği devre dışı bırakamaması. WhatsApp’ta AI asistanını kullanmak istemeyenler, sadece arayüzdeki butona dokunmaktan kaçınabiliyor. Birleşik Krallık’tan bir iOS kullanıcısının X ve Reddit’te paylaştığı deneyim, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde de doğrulandı. Kullanıcılar, zorunlu entegrasyonun gizliliklerini tehdit ettiğini ve seçim özgürlüklerini kısıtladığını savunuyor.

        META’NIN YAPAY ZEKA HAMLESİ

        Meta’nın WhatsApp’a Meta AI’yı eklemesi, yapay zeka teknolojilerini geniş kitlelere ulaştırma stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor. Şirket, bu özellikle kullanıcı deneyimini zenginleştirmeyi hedeflerken, zorunlu entegrasyon kararı tartışmaları körüklüyor. Avrupa’daki kullanıcı yorumları, Meta AI’nın yenilikçi potansiyeline karşın, zorunlu olmasının rahatsızlık yarattığını gösteriyor.

        Meta AI’nın WhatsApp’a zorunlu entegrasyonu, yapay zeka çağında kullanıcı gizliliği ve özgürlüğü tartışmalarını alevlendirdi. Kullanıcı tepkileri, Meta’nın bu özelliği opsiyonel hale getirip getirmeyeceği veya nasıl bir yol izleyeceği konusunda merak uyandırıyor.

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