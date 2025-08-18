Wilfred Ndidi'den sakatlık sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Atmosfer harika. Taraftarımızın desteği harikaydı. Maçta da genel anlamda iyiydik. Maç 1-1'ken takım ruhu gösterdik. Taraftarımızın desteği de itici güç oldu. İkinci gol için elimizden geleni yaptık. Güzel bir gün oldu. Harika hissediyoruz.

"HOCAMIZIN NE İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM"

Hocamızın benden ne istediğini biliyorum. Öndeki oyuncuların kalitesi ile benim işim kolaylaştı. Öne çıkabildik ve ön alan baskısı yapabildik. Hocamızın açıkladığı ve istediği şekilde yaptıktan sonra işler bizim için de daha iyi oldu.

"CİDDİ BİR DURUM DEĞİL"

Maç içerisindeki bir kramptı. 60-70 gibi kramp girebilir diye düşünüyordum. Her sezonun ilk maçlarında bu tarz durumlar yaşanabilir ama sakatlığım ciddi bir durum değil. Maç içinde gelen bir kramptı.