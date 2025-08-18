Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Wilfred Ndidi'den sakatlık sözleri! - Beşiktaş Haberleri

        Wilfred Ndidi'den sakatlık sözleri!

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Wilfred Ndidi, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 00:18 Güncelleme: 18.08.2025 - 00:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ndidi'den sakatlık sözleri!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

        "ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

        Atmosfer harika. Taraftarımızın desteği harikaydı. Maçta da genel anlamda iyiydik. Maç 1-1'ken takım ruhu gösterdik. Taraftarımızın desteği de itici güç oldu. İkinci gol için elimizden geleni yaptık. Güzel bir gün oldu. Harika hissediyoruz.

        "HOCAMIZIN NE İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM"

        Hocamızın benden ne istediğini biliyorum. Öndeki oyuncuların kalitesi ile benim işim kolaylaştı. Öne çıkabildik ve ön alan baskısı yapabildik. Hocamızın açıkladığı ve istediği şekilde yaptıktan sonra işler bizim için de daha iyi oldu.

        "CİDDİ BİR DURUM DEĞİL"

        Maç içerisindeki bir kramptı. 60-70 gibi kramp girebilir diye düşünüyordum. Her sezonun ilk maçlarında bu tarz durumlar yaşanabilir ama sakatlığım ciddi bir durum değil. Maç içinde gelen bir kramptı.

        Beşiktaş uzatmalarda Eyüpspor'u yıktı!
        Beşiktaş uzatmalarda Eyüpspor'u yıktı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balkon çöktü! 5 yaralı
        Balkon çöktü! 5 yaralı
        Beşiktaş uzatmalarda Eyüpspor'u yıktı!
        Beşiktaş uzatmalarda Eyüpspor'u yıktı!
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        Gaziantep'te fabrika yangını!
        Gaziantep'te fabrika yangını!
        Zelenskiy: Üçlü formatta çözülmeli
        Zelenskiy: Üçlü formatta çözülmeli
        Cezaevinden çıkıp ev bastı: 2 yaralı
        Cezaevinden çıkıp ev bastı: 2 yaralı
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Avrupalı liderler Zelenskiy'e eşlik edecek
        Avrupalı liderler Zelenskiy'e eşlik edecek
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Cimbom'dan Icardi'ye yeni sözleşme!
        Cimbom'dan Icardi'ye yeni sözleşme!
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        İsrail'de on binlerce kişi sokaklarda!
        İsrail'de on binlerce kişi sokaklarda!
        Eskortla tuzak kurdular! Otostopla başlayıp kuyuda biten vahşet!
        Eskortla tuzak kurdular! Otostopla başlayıp kuyuda biten vahşet!
        Sırları Hygge
        Sırları Hygge
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı