Wilfried Singo: Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray'ın defans oyuncusu Wilfried Singo, galibiyeti değerlendirdi.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları maçın telafisini gösterdiklerini belirten Singo, "Bu akşamdan çok memnunum. Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir maç oynadık ama bu akşam telafisini gösterdik. Takımdan memnunum. Çalışmaya devam edeceğiz ve bunun üzerine çıkacağız." dedi.

"GALATASARAY, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"

Türkiye'deki en büyük kulübün Galatasaray olduğunu ifade eden 24 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü. Daha önce burada ağabeylerim de oynadı, onların tavsiyelerini de dinledim. Çok mutluyum burada olmaktan. " ifadelerini kullandı.

Singo, oynadığı pozisyon hakkında şu sözleri sarf etti:

"Benim için önemli olan hocanın tercihi. Benim için önemli olan takıma yardımcı olmak ve takıma en iyisini verebilmek."