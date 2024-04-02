Wilfried Zaha'dan Mauro Icardi itirafı!

Sosyal medyada yayın yapan Wilfried Zaha, takım arkadaşı Mauro İcardi ile arasında problem olmadığını açıkladı.

Fildişi Sahilli oyuncu, "Mauro ile birbirimizi sosyal medyada takip etmiyoruz diye niye aramızın kötü olduğunu düşünüyorsunuz?" dedi.

Icardi ile hiçbir sorun olmadığını belirten Zaha, "Bizim aramız gayet iyi, sosyal medyadan herkesi takip edemeyiz. Bu aramızın iyi olmadığı manasına gelmez. Biz takım arkadaşıyız!" açıklamasında bulundu.

Galatasaray'da bu sezon 37 maça çıkan yıldız futbolcu, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.