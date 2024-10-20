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        Haberler Spor Futbol Fransa Wilfried Zaha'ya şok: Kadroya alınmadı! - Futbol Haberleri

        Wilfried Zaha'ya şok: Kadroya alınmadı!

        Sezon başında Galatasaray'dan Lyon'a kiralık olarak giden Wilfried Zaha, Fransız temsilcisinin Le Havre ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 15:41 Güncelleme: 20.10.2024 - 15:41
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        Zaha'ya şok: Kadroya alınmadı!
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        Galatasaray'dan Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha'nın Fransa macerası adeta kabus gibi başladı.

        Toulouse maçındaki performansı ve tavırları nedeniyle kızağa çekilen Wilfried Zaha, Nantes maçında kadro dışı bırakılmıştı.

        Teknik direktör Pierre Sage, Zaha için çarpıcı ifadeler kullanırken oyuncunun profesyonel davranmadığına vurgu yapmıştı.

        Öte yandan Wilfried Zaha'ya bir kötü haber daha geldi. Zaha, Lyon'un Ligue 1'de bugün deplasmanda karşılaşacağı Le Havre maçının kadrosuna alınmadı.

        Zaha ile birlikte kadro dışı bırakılan isimlerden Gift Orban'ın ise kafilede yer aldığı görüldü.

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