Willian Arao Panathinaikos'ta
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Willian Arao, Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer oldu
Panathinaikos, Fenerbahçe'den Willian Arao'yu kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Willian Arao’nun kalıcı transferi konusunda Yunanistan’ın Panathinaikos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Arao’ya yeni kulübünde başarılar dileriz" dedildi.
Yunan ekibi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arao ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
31 yaşındaki futbolcu, şöyle konuştu:
"Panathinaikos formasıyla şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Büyük bir takım arayışındaydım ve Panathinaikos şampiyonluklar kazanmak isteyen harika oyunculara sahip."
Fenerbahçe'nin geride bıraktığımız sezon Flamengo'dan transfer ettiği Arao, sarı-lacivertli formayla 45 maçta forma giydi ve 1 gol attı.