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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Willian Arao Panathinaikos’ta - Fenerbahçe Haberleri

        Willian Arao Panathinaikos'ta

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Willian Arao, Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 15:26
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        Panathinaikos, Fenerbahçe'den Willian Arao'yu kadrosuna kattı.

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        Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Willian Arao’nun kalıcı transferi konusunda Yunanistan’ın Panathinaikos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Arao’ya yeni kulübünde başarılar dileriz" dedildi.

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        Yunan ekibi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arao ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

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        31 yaşındaki futbolcu, şöyle konuştu:

        "Panathinaikos formasıyla şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Büyük bir takım arayışındaydım ve Panathinaikos şampiyonluklar kazanmak isteyen harika oyunculara sahip."

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        Fenerbahçe'nin geride bıraktığımız sezon Flamengo'dan transfer ettiği Arao, sarı-lacivertli formayla 45 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

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