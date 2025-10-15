Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Willy Sagnol: Türkiye güçlü bir takım - Futbol Haberleri

        Willy Sagnol: Türkiye güçlü bir takım

        Gürcistan Teknik Direktörü Willy Sagnol, "İleriye dönük çalışmamız gereken konularımız var. Türkiye güçlü bir takım. Son bölümdeki oyunumuzla gurur duyuyoruz ve ona göre çalışmalar yapacağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 00:59 Güncelleme: 15.10.2025 - 00:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Willy Sagnol: Türkiye güçlü bir takım
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gürcistan, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4’üncü maçında deplasmanda Türkiye’ye 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gürcistan Teknik Direktörü Willy Sagnol değerlendirmelerde bulundu.

        İleriki süreçte ellerinden gelenin daha fazlasını yapmaları gerektiğini aktaran Willy Sagnol, “Tabii ki hakemin optimal olması gerekiyor. Takım içerisinde olan güçlü ve zayıf oyuncular var. Sonraki süreçte bunu belirtmemiz gerekiyor. Elimizden gelenin fazlasını yapmamız gerekecek” ifadelerini kullandı.

        "TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR TAKIM"

        Türkiye’nin güçlü bir takım olduğuna dikkat çeken Sagnol, “İleriye dönük çalışmamız gereken konularımız var. Türkiye güçlü bir takım. Son bölümdeki oyunumuzla gurur duyuyoruz ve ona göre çalışmalar yapacağız” sözlerini sarf etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vincenzo Montella: 1 puan kaldı
        Vincenzo Montella: 1 puan kaldı
        Millilerden son 2 maçta 10 gol!
        Millilerden son 2 maçta 10 gol!
        Kocaeli'de milli takıma özel koreografi!
        Kocaeli'de milli takıma özel koreografi!
        Trump: 2. aşama şimdi başlıyor
        Trump: 2. aşama şimdi başlıyor
        "Filistin'i Filistinliler yönetmeli"
        "Filistin'i Filistinliler yönetmeli"
        2 aylık eşini öldürmüştü tahliyesine itiraz edildi
        2 aylık eşini öldürmüştü tahliyesine itiraz edildi
        "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"
        "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"
        Mark Rutte'den açıklamalar
        Mark Rutte'den açıklamalar
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...
        Bir aile yok oldu
        Bir aile yok oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu
        Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        Cevher Jant yüzde 25'ini halka açacak
        Cevher Jant yüzde 25'ini halka açacak
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        20 kişi tutuklandı! 127 milyon TL'lik vurgun!
        20 kişi tutuklandı! 127 milyon TL'lik vurgun!
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"