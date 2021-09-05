Çocuklarına bakıcı arıyor 0:00 / 0:00

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'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı 'Caroline' rolüyle tanınan oyuncu Wilma Elles, kendisi evde yokken ikiz çocukları Melodi ve Milat ile ilgilenecek bakıcıyı bulabilmek için sosyal medya hesabından ilan yayınladı.

34 yaşındaki Elles, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Washington DC bölgesinde acil bakıcı arıyorum. 6 yaşındaki ikizlerim okula gidiyorlar. Her ay Avrupa'ya gitmek zorunda olduğum için bir bakıcı bulmam çok önemli. Büyük bir evim var. Bakıcı, kendi odasına sahip olabilecek. Yardımcı olursanız mutlu olurum.

Alman oyuncu Wilma Elles, 2014'te iş insanı Kerem Göğüş ile aşk yaşamaya başlamıştı. 2015 yılında ikiz çocuklarını kucaklarına alan ikili, 2019'da yollarını ayırmıştı.