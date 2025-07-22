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        Haberler Magazin Wilma Elles, sözünü tuttu

        Wilma Elles, sözünü tuttu

        Wilma Elles, şarkıcı Zeki İçlises'in yeni şarkısı 'Onlar Da Haklı' için kamera karşısına geçti. Elles, bir yıl önce tanıştığı İçlises'e klibinde oynama sözü vermişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 12:54 Güncelleme: 22.07.2025 - 12:54
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        Sözünü tuttu
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        Yaşamını uzun yıllardır Türkiye'de sürdüren, Türk vatandaşlığını da alan Alman oyuncu Wilma Elles, 4'üncü çocuğuna hamile kaldığını açıklamıştı.

        Wilma Elles, Türk vatandaşlığı aldıktan sonra Mücella Elles adını almıştı. 2015'te Kerem Göğüş ile olan evliliğinden ikiz çocukları Milat ve Melodi’yi dünyaya getirmişti. Elles'in 2022'de avukat Mehmet Şah Çelik ile olan evliliğinden ise Tiara Manolya adında bir çocuğu olmuştu.

        7 aylık hamile olan Wilma Elles, yaklaşık bir yıl önce İspanya’da tanıştığı şarkıcı Zeki İçlises’in klibinde rol aldı.

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        Oyuncu; "Zeki Bey’e söz vermiştim. Hamile olsam da bu projede yer almak istedim. Bu klip doğacak çocuğuma da çok güzel bir hatıra olacak" dedi.

        Wilma Elles’e teşekkür eden Zeki İçlises; "Wilma ile çalışmak büyük bir şans. Profesyonelliği, enerjisi ve disipliniyle çekime inanılmaz katkı sundu" ifadelsini kullandı.

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        #wilma elles
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