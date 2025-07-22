Wilma Elles, sözünü tuttu

Yaşamını uzun yıllardır Türkiye'de sürdüren, Türk vatandaşlığını da alan Alman oyuncu Wilma Elles, 4'üncü çocuğuna hamile kaldığını açıklamıştı.

Wilma Elles, Türk vatandaşlığı aldıktan sonra Mücella Elles adını almıştı. 2015'te Kerem Göğüş ile olan evliliğinden ikiz çocukları Milat ve Melodi’yi dünyaya getirmişti. Elles'in 2022'de avukat Mehmet Şah Çelik ile olan evliliğinden ise Tiara Manolya adında bir çocuğu olmuştu. 7 aylık hamile olan Wilma Elles, yaklaşık bir yıl önce İspanya’da tanıştığı şarkıcı Zeki İçlises’in klibinde rol aldı.

REKLAM Oyuncu; "Zeki Bey’e söz vermiştim. Hamile olsam da bu projede yer almak istedim. Bu klip doğacak çocuğuma da çok güzel bir hatıra olacak" dedi.