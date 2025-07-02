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        Haberler Bilgi Spor Wimbledon ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Zeynep Sönmez ikinci tur Wimbledon maçı ayın kaçında?

        Wimbledon ne zaman, hangi kanalda? Zeynep Sönmez ikinci tur Wimbledon maçı hangi tarihte?

        Wimbledon Grand Slam Tenis Turnuvası 30 Haziran Pazartesi günü başladı. 13 Temmuz'da son bulacak heyecan İngiltere'deki All England Lawn Tennis and Croquet Club'da gerçekleşiyor. Bu kapsamda, 2. tura yükselen ilk Türk kadın tenisçi unvanını elde eden Zeynep Sönmez, Türk tenisinde 75 yıl sonra bir başka ilki daha başarmak için korta çıkıyor. Peki, "Wimbledon ne zaman, hangi kanalda? Zeynep Sönmez ikinci tur Wimbledon maçı hangi tarihte?" İşte Zeynep Sönmez ikinci tur Wimbledon maçı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 23:25 Güncelleme: 02.07.2025 - 23:25
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        1

        İlk kez 1877 yılında düzenlenen Wimbledon'ın maçlarına Londra'daki All England Lawn Tenis Kulübü, 138. kez ev sahipliği yapıyor. Turnuvada tek kadınlarda şampiyon 12 Temmuz Cumartesi günü, tek erkeklerde ise 13 Temmuz Pazar günü belli olacak. Peki, "Wimbledon ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Zeynep Sönmez ikinci tur Wimbledon maçı ayın kaçında?" İşte detaylar...

        2

        WIMBLEDON TENİS TURNUVASI NE ZAMAN?

        Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon, bu yıl 30 Haziran'da başladı 13 Temmuz tarihinde sona erecek.

        Tek kadınlarda şampiyon 12 Temmuz Cumartesi günü, tek erkeklerde ise 13 Temmuz Pazar günü belli olacak.

        3

        WİMBLEDON ÖDÜLÜ

        Wimbledon'ın toplam para ödülü 53,5 milyon sterlinle (yaklaşık 3 milyar lira) organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine çıkartıldı.

        Çim kortta gerçekleştirilecek turnuvada teklerde şampiyon alacak sporcu 3 milyon sterlin kazanacak.

        4

        WİMBLEDON ZEYNEP SÖNMEZ MAÇI NE ZAMAN?

        Zeynep Sönmez, tek kadınlarda ikinci turda 3 Temmuz Perşembe günü Karolina Muchova-Xinyu Wang ile karşılaşacak.

        5

        WIMBLEDON TENİS TURNUVASI HANGİ KANALDA?

        2025 Wimbledon Tenis Turnuvası, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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