Tenis tutkunlarının merakla beklediği, sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası Wimbledon için nefesler tutuldu. En başarılı isimlerin yarıştığı organizasyonda Rus ve Belaruslu tenisçiler tarafsız sporcu olarak katılacak. İşte, 14 gün sürecek olan turnuvanın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgiler…