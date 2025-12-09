Habertürk
        Haberler Spor Futbol İngiltere Wolverhampton: 1 - Manchester United: 4 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Wolverhampton: 1 - Manchester United: 4 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 15. haftasında Manchester United, deplasmanda Wolverhampton'ı 4-1 mağlup etti. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona ererken, 2. yarıda Bryan Mbeumo, Mason Mount ve Bruno Fernandes'in (p) golleriyle farklı kazanan Manchester United, puanını 25'e yükseltti. Wolverhampton ise haftayı 2 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 01:19 Güncelleme: 09.12.2025 - 01:19
        Manchester United, 2. yarıda farka koştu!
        İngiltere Premier Ligi'nin 15. haftasında Manchester United, deplasmanda Wolverhampton'la karşılaştı. Molineux Ground'da oynanan müsabakayı kazanan 4-1'lik skorla Manchester United oldu.

        Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golleri 25 ve 82'de (p) Bruno Fernandes, 51'de Bryan Mbeumo ve 62. dakikada Mason Mount attı. Ev sahibinin tek golünü ise 45+2. dakikada Jeanricner Bellegarde kaydetti.

        Bu sonucun ardından Manchester United puanını 25'e yükseltirken, Wolwerhampton ise 2 puanla sonuncu sırada kaldı.

        İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Wolverhampton, Arsenal'e konuk olacak. Manchester United, Bournemouth'u ağırlayacak.

