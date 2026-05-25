World Akustik Gaye Su Akyol ile başlıyor
Yapı Kredi bomontiada'nın World Akustik serisi, bu sene 35.yılını kutlayan World'ün sponsorluğunda Gaye Su Akyol konseri ile başlıyor. Kendine özgü tarzı, yüksek sahne enerjisi ve zamansız şarkılarıyla dikkat çeken sanatçı, 2 Haziran Salı akşamı Yapı Kredi bomontiada Avlu'da sahne alacak
Giriş: 25 Mayıs 2026 - 15:12
2019'dan bu yana Yapı Kredi World sponsorluğunda gerçekleşen World Akustik konser serisi, Yapı Kredi bomontiada Avlu'da müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor.
Bu yaz serinin ilk konserinde; Anadolu rock'tan psikedelik tınılara, surf rock'tan elektronik öğelere uzanan özgün müzikal evreni ve etkileyici sahne performansıyla Gaye Su Akyol, 2 Haziran Salı akşamı saat 21.00'demüzikseverlerle buluşacak.
Yapı Kredi World'ün 35. yaş kutlamalarının bir parçası olan World Akustik konser serisine ücretsiz katılım sağlanabilir.
