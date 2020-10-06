World of Warcraft Shadowlands çıkış tarihi ne zaman? Sorusu oyun severler tarafından merak konusu oldu. Uzun süredir beklenen oyun ile ilgili World of Warcraf'tan açıklama geldi. İşte detaylar...

WORLD OF WARCRAFT SHADOWLANDS ÇIKIŞ TARİHİ

Ekim ayının son haftası oyuncuların erişimine açılması planlanan oyunun ertelenmesi kararı ise WoW'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruyla öğrenildi.

Ekibin başındaki isim olan John High imzalı açıklamada bir süredir Beta yani test sürecinde olan oyunun hazır olmadığına vurgu yapıldı. Takvimi değiştirmek zorunda kaldıklarını belirten High, beta sürecinde oyunu deneyimleyenlerin geri dönüşlerini dikkate aldıklarını ve kusursuz bir oyun çıkarabilmek için oyunun erteleneceğini duyurdu.

Oyunu daha önceden ön sipariş yoluyla satın alanlar için bir değişiklik ise olmayacak ve oyun aktif hale geldiğinde oyunu deneyimleyebilecekler.

World of Warcraft Shadowlands'in 2021 yılında ne zaman satışa sunulacağı ise paylaşılmadı.