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WSJ: Biden yönetimi Kongre’den Türkiye’ye F-16 satışını onaylamasını isteyecek

Amerika’da yayımlanan Wall Street Journal gazetesi, ABD’deki Joe Biden yönetiminin yeni F-16 savaş uçaklarının Türkiye’ye satışına onay verilmesini istediğini yazdı. Kongre’den de onay çıkması için Biden yönetiminn talepte bulunacağını belirten gazete, bunu Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay vermesine bağlı olduğuna ada haberinde yer verdi.

WSJ: Biden yönetimi Kongre’den Türkiye’ye F-16 satışını onaylamasını isteyecek
BBC TÜRKÇE

Amerika’da yayımlanan Wall Street Journal gazetesi, ABD’deki Joe Biden yönetiminin yeni F-16 savaş uçaklarının Türkiye’ye satışına onay verilmesini istediğini yazdı. Kongre’den de onay çıkması için Biden yönetiminn talepte bulunacağını belirten gazete, bunu Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay vermesine bağlı olduğuna ada haberinde yer verdi.

Türkiye’nin ABD’den istediği 20 milyar dolar değerindeki yeni F-16’lar için Biden yönetimi, Kongre’den onay istemeye hazırlanıyor. Satış gerçekleşirse, Yunanistan’a yapılacak F-35 satışıyla aynı zamanda süreç ilerlemiş olacak.

Wall Street Journal’ın Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, Biden yönetimi Türkiye’ye, F-16’ların satışının İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerinin onaylaması karşılığında yapılacağını söyleyecek. Eğer TBMM’den onay çıkarsa yani NATO genişlemesi şartı sağlanırsa F-16 satışı gerçekleşecek.

Satışla ilgili görüşmeler bir yılı aşkın süredir devam ediyor. Satış kapsamında 40 yeni savaş uçağı verilecek ve Türkiye’nin elindeki mevcut F-16’lar için 79 güncelleme kiti verilecek.

Kongre’den onay talep edilen tarih, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun gelecek hafta ABD’ye yapacağı ziyaretle aynı tarihe denk geliyor.

Gazeteye konuşan bir yetkili, satışın 900’den fazla havadan havaya güdümlü füze ile 800 adet bombayı da içereceğini söyledi.

Geçen yıl Haziran ayında onaylanan Yunanistan’a yapılacak satışla ise en az 30 adet F-35 Atina’ya teslim edilecek.

Yetkililer, bunun ABD’nin Rusya’ya karşı NATO’nun güçlendirilmesi kapsamında değerlendirildiğini söylüyor.

Gazete, bugüne kadar Beyaz Saray’ın talep ettiği uluslararası silah satış anlaşmalarını Kongre’nin hiç bloke etmediğini de hatırlatıyor. Ülkenin yasalarına göre Kongre’nin satışı değerlendirmek için 30 günü olacak.

Gazeteye konuşan yetkililer, Kongre’de Türkiye’ye silah satışına karşı çıkan siyasetçilerin de İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerinin önünün açılması halinde itirazlarını geri çekebileceğine inanıyor.

Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma füzelerinin satın alınması sebebiyle Eylül 2021'de F-35 programından resmen çıkartılmasının hemen ardından NATO'nun güneydoğu kanadını da koruyan hava kuvvetlerinin zafiyete uğramaması için ABD'den 40 adet Blok 70 F-16 almak istediğini, mevcut filolarında yer alan savaş uçaklarını modernize etmek için de 80 adet kit almak istediğini ABD'ye bildirmişti.

Biden yönetiminin, talebe olumlu baktığı ancak satışın gerçekleşmesi için Kongre onayı gerektiğini Ankara'ya ilettiği ve Kongre'nin her iki kanadındaki Türkiye karşıtı bakışın değişmesi için S-400 sorunun çözümü ve insan hakları konularında atılacak adımların etkili olacağı mesajını ilettiği kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Kongre'ye geçen yıl 17 Mart'ta gönderdiği mektupta, Biden yönetiminin Türkiye'ye yeni nesil F-16 satışının Amerikan çıkarlarına uygun olduğu ve NATO'yu güçlendireceği görüşü dile getirilmişti.

İsveç ve Finlandiya, Rusya’nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna’yı işgale başlamasının ardından tarafsızlık politikalarını bırakıp NATO üyeliği için başvuruda bulundu.

İki ülkenin üyeliği için, Türkiye dahil NATO üyesi 30 ülkenin tümünün parlamentolarının onayı gerekiyor.

NATO'da halen İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini parlamentolarında onaylamayan ülkeler ise Türkiye ve Macaristan.

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