Twitter çöktü mü? X neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Erişim sorunu devam ediyor!
X çöktü mü sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformuna giriş yaparken sorun yaşandığı belirtildi. Kullanıcılar, özellikle akış yenileme ve paylaşım yapma işlemlerinde "Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene" uyarısıyla karşılaştı. Sorunun nedeni ve çözümü ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, X (Twitter) çöktü mü? Twitter neden açılmıyor, sorun mu var, ne zaman düzelecek? İşte, X erişim sorunu son durum...
X çöktü mü sorusu 19 Mart Çarşamba günü platforma giriş yaparken sorun yaşayan kişiler tarafından yanıt aramaya başladı. Uygulamaya girmekte zorlanan kullanıcılar, özellikle akış yenileme ve paylaşım yapma işlemlerinde “Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene” uyarısıyla karşılaştı. Peki, 19 Mart Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var, erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte, X (Twitter) erişim sorunu ile ilgili tüm gelişmeler.
X ÇÖKTÜ MÜ, SORUN MU VAR?
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan X'e erişim problemleri yaşanıyor.
19 Mart Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren X'e girmeyi deneyen kullanıcılar, "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" uyarısıyla karşılaştı.
Bu sebeple ''X çöktü mü?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar;
X NE ZAMAN DÜZELECEK?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 105 kişiye yönelik geniş çaplı operasyon başlattı.
İmamoğlu dahil 100'ün üzerinde kişi hakkında gözaltı kararı alındığı bildirilirken, soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun evinde arama yapılıyor.
Soruşturma ve gözaltı kararları sonrası X ve Instagram ile beraber YouTube'da da erişim sorunu yaşandığı bildirildi.
Sosyal medya platformlarının ne zaman çevrimdışı olduğunu takip eden Downdetector.com verilerine göre, Türkiye'de X ve Instagram ile beraber YouTube, TikTok, Facebook ve WhatsApp'ta da erişim sorunları yaşanıyor.
X ERİŞİM SIKINTISI İÇİN AÇIKLAMA YAPILDI MI?
Hata tespit raporuna göre X'te, saat 06.00'dan itibaren geniş çaplı bir aksama yaşanıyor. Ancak platform için BTK tarafından alınmış bir kapama veya erişim engeli kararı bulunmuyor. Sorunların, bant genişliği kısıtlaması nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor.
X erişim problemine ilişkin bir gelişme yaşanması durumunda haberimiz güncellenecektir.