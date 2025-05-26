Xabi Alonso resmen Real Madrid'de!

Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin yerine 3 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Xabi Alonso'yu basına tanıttı.

Real Madrid'in spor tesisleri "Real Madrid Şehri"nde yapılan tanıtımda konuşan Alonso, "Zamanı geldiğini hissediyorum. Her şey buna işaret ediyor. Sadece benim yaptıklarım değil, Madridlilerin de heyecanlandığını, bana inandığını görüyorum ve bu beni daha da iyi hissettiriyor. İyi bir zamanda Madrid'e geldiğimi düşünüyorum." dedi.

"Bugün benim için özel bir gün, ömür boyu takvimime kazınmış bir gün." diyen Alonso, "Real Madrid'le bağım hiç kopmadığı için sanki evime gelmiş gibi hissediyorum. Buraya girdiğimde hislerim yeniden canlandı. Bu yeni dönemi yönetecek doğru kişi olduğumu düşündüğü için başkana (Florentino Perez) teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

REKLAM

Ancelotti'nin takımda büyük bir etki oluşturduğunu, onun uzmanlığı ve verdiği öğütler sayesinde kendisinin teknik direktör olarak Real Madrid'e geldiğini kaydeden Alonso, "Beklentileri karşılamayı umuyorum." diye ekledi.

Futbolun bu dönemde çok esnek olduğunu, 3-5-2, 4-4-2 gibi klasik sistemlerin maç içinde sürekli değişebildiğini aktaran Alonso, "Elbette kafamda bir fikrim var ama anlık değişiklikler olabilir. Göze hoş gelen, futbolseverlerin zevk aldığı bir futbol istiyorum. Her geçen gün her futbolcunun en iyi yanını ortaya çıkarmak hoşuma gidiyor." ifadelerini kullandı.