Xavi Hernandez: Kulüp neler olduğunu kontrol etmeli

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Barcelona deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Eintracht Frankfurt'a sahasında 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti. Maçtan önce Alman basınında yer alan haberlerde karşılaşma öncesinde Eintracht Frankfurt'a verilen 5 bin biletin tamamın satıldığı belirtilirken Sport'ta yer alan haberde, 10 bine yakın Frankfurt taraftarının maçı tribünden takip edeceği ifade edilmişti.

Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala Eintracht Frankfurt taraftarları Camp Nou tribünlerini doldururken maçı, 79 bin 468 kişinin takip ettiği ve Frankfurt taraftarlarının sayısının en az 20 bin olduğu belirtildi.

Maçın ardından konuşan Barcelona teknik direktörü Xavi durumdan şikayet ederek, "Atmosfer bize yardımcı olmadı. Sanki final maçı gibi tribünler yarı yarıyaydı. Kulüp neler olduğunu kontrol etmeli. Bizim açımızdan yanlış bir hesap olduğu açık" dedi.

Mücadeleyi de değerlendiren Xavi, "En iyi oyunumuzu oynamadık, darbe üstüne darbe yedik. Çok büyük bir hayal kırıklığı çünkü bu turnuvadan umutluyduk. Eintracht tebrik edilmeli, hak ettiler. Topun kontrolü bizde olmasına rağmen üretken değildik" ifadelerini kullandı.