Çinli teknoloji markası Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonları Mi 11 ve Mi 11 Lite'ı Türkiye’de pazara sundu. Ana kamera açısından dünyanın en yüksek çözünürlüklü 108MP geniş açılı kamera sensörüyle donatılan Mi 11, 120Hz 6.81 inç AMOLED nokta ekrana sahip. İşte Xiaomi Mi 11 ve Xiaomi Mi 11 Lite özellikleri ve fiyatı...

XİAOMİ Mİ 11 ÖZELLİKLERİ

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB/256 GB

Ekran: 6,81 inç inç QHD+ 120 Hz AMOLED

Arka Kamera: 108 MP + 13 MP + 5 MP

Ön Kamera: 20 MP

Batarya: 4.600 mAh, 55W kablolu/50W kablosuz hızlı şarj, 10W ters şarj

İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5

mi 11 lite

Dünyanın en ince 5G akıllı telefonu unvanı ile tanıtılan Mi 11 Lite ise ne yazık ki Türkiye'de Snapdragon 780G işlemci yerine Snapdragon 732G işlemciden güç alıyor ve 5G desteği sunmuyor. Ayrıca cihaz ülkemizde 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı ile satışa sunuluyor. 6.55 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan Mi 11 Lite; 90 Hz yenileme hızı, Full HD+ çözünürlük, AMOLED panel gibi özellikler de sunuyor.

XİAOMİ Mİ 11 LİTE ÖZELLİKLERİ

İşlemci: Snapdragon 732G

RAM: 8 GB

Depolama: 128/256 GB

Ekran:

Boyut: 6.55 inç

Yenileme Hızı: 90 Hz

Panel: Full HD+ AMOLED

Arka Kamera:

Ana Kamera: 64 MP

Ultra Geniş Açı Kamera: 8 MP

Makro Kamera: 5 MP

Ön Kamera: 20 MP

Batarya:

Kapasite: 4.250 mAh

Hızlı Şarj: 33W

İşletim Sistemi:

OS: Android 11

Arayüz: MIUI 12

TÜRKİYE SATIŞ FİYATLARI BELLİ OLDU

64MP geniş açılı, 8MP ultra geniş açılı ve 5MP makro kamerası bulunan model, Qualcomm SnapdragonTM 732G işlemciye sahip. Cihaz 4250 mAh pil kapasitesinin yanında 33W hızlı şarj sistemi ile destekleniyor.

Xiaomi ailesinin en ince ve en hafif telefonu olma özelliğini taşıyan Mi 11 Lite pembe, mavi ve siyah renk seçenekleriyle sunuluyor.

Xiaomi’den yapılan açıklamaya göre Mi 11’nin Türkiye satış fiyatı 9 bin 999 TL, Mi 11 Lite’ın Türkiye satış fiyatı ise 4 bin 299 TL olarak belirlendi.