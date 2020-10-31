Teknoloji meraklıları tanıtımı gerçekleştirilen Xiaomi POCO X3 NFC özelliklerini ve fiyatını merak ediyor. Ekim ayında Türkiye'de satışa çıkması beklenen Xiaomi POCO X3 NFC özellikleri nedir? Xiaomi POCO X3 NFC fiyatı ne kadar?
XİAOMİ POCO X3 NFC ÖZELLİKLERİ
Ekran
"120 Hz" 6,67 FHD+ LCD
İşlemci
Snapdragon 732G
RAM
6 GB
Depolama
64 GB / 128 GB
Ön kamera
20 megapiksel
Arka kamera
64 megapiksel ana + 13 megapiksel ultra geniş açı + 2 megapiksel makro + 2 megapiksel derinlik
İşletim sistemi
Android 10
Pil
5.160 mAh
Boyut
165.3 x 76.8 x 9.4mm
Ağırlık
215 gram
XİAOMİ POCO X3 NFC FİYATI
Elektronik cihaz satışı yapan sitelerdeki fiyatlara göre:
POCO X3 NFC'nin 64GB 3.499 TL
POCO X3 NFC 128 GB 3.599 TL.
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