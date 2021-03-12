Xiaomi Türkiye Fabrikası iş başvurusu nasıl yapılır? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çinli şirket Xiaomi, Türkiye'deki yatırımlarına devam ederek İstanbul Avcılar'da fabrika kurmaya hazırlanıyor. Xiaomi Türkiye yöneticisi İrfan Öztürk, LinkedIn'deki paylaşımıyla iş başvurularının açıldığının bilgisini verdi.

XIAOMİ TÜRKİYE FABRİKASI İŞ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Xiaomi Türkiye yöneticisi İrfan Öztürk, toplamda 24 kişinin alınacağı başvurunun LinkedIn üzerinden yapılacağını duyurdu. Öztürk, " Salcomp firması ile ortak açacacağımız Cep Telefonu üretim fabrikasında, Xiaomi telefonlarının üretiminde yardımcı olacak arkadaslar aranıyor.

Özellikle yeni mezun veya bir kaç sene deneyimli arkadaşlar için harika bir fırsat olacaktır. Bu yıl neredeyse bütün markalar Cep Telefonu üretimini ülkemize de almaya başladılar ve ülkemizde yepyeni bir sektörün kuruluşuna şahit oluyor. Bence çok güzel bir alan olacak." açıklamasında bulundu

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Xiaomi Türkiye Fabrikası iş başvurusunda bulunmak için öncelikle LinkedIn sitesine üye olmanız gerekmektedir. Burada iş tecrübelerinizi, telefon numaranızı ve fotoğrafınızı (isteğe bağlı) yüklemeniz gerekiyor.