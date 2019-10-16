Ya Sonra filmi oyuncuları kimler? Ya Sonra filminin konusu ne? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Show TV izleyicilerini yerli filmler ile buluşturmaya devam ediyor. “Ya Sonra”, 16 Ekim Çarşamba akşamı saat 22.30’de Show TV’de!

YA SONRA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Evliliğin bütün süreçleri, yaşanan tüm hüzün ve sevinçler “Ya Sonra?” filminde eğlenceli bir bakış açısı ile anlatılıyor. Âdem (Özcan Deniz) ile Didem (Deniz Çakır) birbirlerini çok seven evli bir çifttir. Ancak Âdem, evlilik yüzünden sevgi ve ilgilisi daha az belli etmeye başlamıştır. Didem ise özgür iradesi elinden alınmış, özgüveni olmayan; mutsuz bir kadına dönüşmüştür. Tutunacağı tek dal, çok sevdiği mesleğine geri dönmek olacaktır.

Âdem’i hala çok seviyordur. Kocasının peşinden giderken; ailesini, dostlarını ve kariyerini bir kenara bırakmış ve hiç tereddüt etmeden, daha önce sadece haritalarda gördüğü şehirlere yerleşmiştir. Tüm özveri ve sevgisine karşılık, bu defa aynı fedakarlığı Adem’den beklemeye başlamıştır. İşte, tam da bu sırada; başka bir masalın prensi devreye girecektir. Ve artık Âdem ve Didem için, gerçeklerle yüzleşme zamanı gelmiştir.

YA SONRA OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Özcan Deniz’in üstlendiği, oyuncu kadrosunda Özcan Deniz, Deniz Çakır, Barış Falay, Ragıp Savaş, Janset, Naz Elmas, Erdem Akçe, Mehmet Aslan, Atakan Ilgazdağ, Altuğ Yücel, Cezmi Baskın gibi usta oyuncuların yer aldığı 2011 yapımı “Ya Sonra”, Çarşamba akşamı Show TV’de!