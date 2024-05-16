'Yaban domuzlarını beslemeyin' uyarısı

"YABAN HAYVANLARINI BESLEMEYİN"

Dr. İlemin, "Bir hayvanın eksikliği domuz gibi canlıların daha çok üremesine sebep olur. Doğa popülasyonu taşıyamaz ve yerleşim yerlerine yaklaşırlar. İnsanlar da eğer pet hayvanı gibi onları beslerse, daha da alışırlar. Bu noktada yaban hayvanları ile insan (ve yanındaki evcil canlı türleri) arasından bakteri ve virüs bulaşımı olur. Bu durumda doğadaki bütün yaban hayvanı popülasyonu çökme tehlikesine girer. Yine tersi durum yaban hayvanlarından insanlara hastalıklar bulaşabilir. Oysa yapılması gereken işlem çok basit. Yaban hayvanlarını besleme. Doğada gördüğün bir yaban hayvanına asla dokunma. Doğadan alma" diye konuştu.