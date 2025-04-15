"Yaban domuzlarını elle beslemeyin" uyarısı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kent merkezine kadar inen yaban domuzları, ara sokaklardaki bahçelere ve çöp konteynerlerinin bulunduğu yerlere giderek yiyecek arıyor. Caddelerde dolaşan domuzlar, çoğu zaman vatandaşlar tarafından besleniyor. Bazı yaban domuzları, trafik akışının yoğun olduğu yollara da çıkarak kazaların yaşanmasına neden oluyor.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, yaban domuzlarının beslenmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Bu durumun doğa ve ekosistemin varlığı için tehlikeli olduğunu belirten Sürücü, "Yaban hayvanlarına bu şekilde iyilik yerine kötülük yapılıyor. Zaten kanuna da aykırı bir davranış. Şehirlerde yaban domuzları, sürüler oluşturuyorsa; bunun tek nedeni, domuzları besleyen ve alıştıran insandır. Bu hayvanlar daha sonra doğal ortamlarına geri de dönmüyorlar. Ayrıca ilçe merkezine inerken trafik akışının yoğun olduğu yolları kullandıkları için kazaya da neden oluyorlar. Bazı kazalarda insanlar yaralanıyor. Ayrıca bu tür hayvanlara yaklaşmak son derece tehlikeli bir durum. Oysa yapılması gereken işlem çok basit. Yaban hayvanlarını besleme. Doğada gördüğün bir yaban hayvanına asla dokunma. Doğadan alma" diye konuştu.