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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yabancı çoban çalışma izni başvuruları başladı: İşte İşletmeler için başvuru şartları - İş-Yaşam Haberleri

        Yabancı çoban çalışma izni başvuruları başladı

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından bugün yapılan duyuruda hayvancılık işletmelerinde istihdam edilecek çoban ve hayvan bakıcıları için çalışma izni başvurularının başladığı bildirildi. İşte İşletmeler için başvuru şartları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 10:29 Güncelleme: 13.06.2025 - 10:55
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        Yabancı çoban çalışma izni başvuruları başladı
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından "Ülkemizde hayvancılık sektörünün gelişmesi ve yerli üretimin devamlılığı için ihtiyacın yerli işgücüyle karşılanamadığı durumlarda, deneyimli yabancı çobanlara çalışma izni imkânı sağlıyoruz" açıklamasında bulundu.

        Açıklamanın tamamı şöyle:

        "Yerli hayvancılığı destekliyor, üreticilerin ihtiyaçlarına çözüm üretiyoruz.

        Son yıllarda eksikliği sıkça dile getirilen ve yerli işgücümüzle tamamen karşılanamayan çoban / sürü yöneticisi ihtiyaçlarını karşılamak ve ülkemizin gıda güvenliği ve gıda tedarikinde kendine yeterliliğinin sürdürülebilmesi amacıyla; Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde yapılan çalışmalar neticesinde hayvancılık sektöründe çoban / sürü yöneticisi için çalışma izni başvuruları Bakanlığımız e-İzin Sistemi üzerinden yapılabilecek. Çalışma izni başvurularını teknolojik imkânlarla kolaylaştırıyoruz."

        Bu kapsamda Türkiye’de bulunan ve en az 6 ay süreyle düzenlenmiş geçerli ikameti olan yabancılar ile yurt dışından Türkiye'de çalışmak için gelecek yabancılar için işverenler tarafından başvuruda bulunulabilecektir.

        İşletmeler için başvuru şartları:

        • a) Küçükbaş hayvancılık işletmesinin en az 200 küçükbaş hayvan varlığına sahip olması veya,
        • b) Besi hayvancılık işletmesinin en az 100 büyükbaş hayvan varlığına sahip olması veya,
        • c) Süt hayvancılık işletmesinin en az 50 büyükbaş hayvan varlığına sahip olması veya,

        ç) Karma (besi ve süt) hayvancılık işletmesinin ise en az 75 büyükbaş hayvan varlığına sahip olması, gerekmektedir.

        Kriterlerin her bir katı için bir çoban/sürü yöneticisi olmak üzere aynı hayvancılık işletmesinde en fazla 3 (üç) yabancıya kadar çalışma izni düzenlenebilecektir.

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