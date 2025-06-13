Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından "Ülkemizde hayvancılık sektörünün gelişmesi ve yerli üretimin devamlılığı için ihtiyacın yerli işgücüyle karşılanamadığı durumlarda, deneyimli yabancı çobanlara çalışma izni imkânı sağlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Yerli hayvancılığı destekliyor, üreticilerin ihtiyaçlarına çözüm üretiyoruz.

Son yıllarda eksikliği sıkça dile getirilen ve yerli işgücümüzle tamamen karşılanamayan çoban / sürü yöneticisi ihtiyaçlarını karşılamak ve ülkemizin gıda güvenliği ve gıda tedarikinde kendine yeterliliğinin sürdürülebilmesi amacıyla; Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde yapılan çalışmalar neticesinde hayvancılık sektöründe çoban / sürü yöneticisi için çalışma izni başvuruları Bakanlığımız e-İzin Sistemi üzerinden yapılabilecek. Çalışma izni başvurularını teknolojik imkânlarla kolaylaştırıyoruz."

Bu kapsamda Türkiye’de bulunan ve en az 6 ay süreyle düzenlenmiş geçerli ikameti olan yabancılar ile yurt dışından Türkiye'de çalışmak için gelecek yabancılar için işverenler tarafından başvuruda bulunulabilecektir.