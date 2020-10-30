Show TV'de bu akşam orjinal adı Outlander olan 2008 yapımı Yabancı filmi yayınlanıyor. Başrolünü Jim Caviezel'in üstlendiği filmle ilgili merak edilenleri derledik...
YABANCI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Bir kahraman olan Kainan’ın gemisi, Thor'un anavatanının kıyılarına vurur. Büyük bir savaş yaşanmıştır ve sadece Kainan ve Moorwen olarak bilinen vahşi uzaylı yaratık dışında hayatta kimse kalmamıştır. Moorwen kendine yapılanların intikamını almak için karşısına çıkan tüm engelleri yok ediyordur. Ona herşeyi yok etmeden önce dur demek gerekmektedir. Moorwen'i imha etmek için Kainan Vikingler ile işbirliği yapar. Lord of the Rings'in yapımcısı Barrie Osborne'nun yapımcılığını üstlendiği filmin başrolündeki isim Tutku filminde İsa rolünü oynayan James Caviezel.
YABANCI FİLMİ OYUNCULARI
Jim Caviezel
Rolü : Kainan
John Hurt
Rolü : Rothgar
Jack Huston
Rolü : Wulfric
Sophia Myles
Rolü : Freya
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