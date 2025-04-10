Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.511,68 %2,55
        DOLAR 37,9171 %-0,15
        EURO 42,2671 %1,58
        GRAM ALTIN 3.815,56 %1,34
        FAİZ 47,38 %0,02
        GÜMÜŞ GRAM 37,78 %-0,33
        BITCOIN 81.466,00 %-2,05
        GBP/TRY 48,9094 %0,42
        EUR/USD 1,1116 %1,53
        BRENT 63,18 %-3,51
        ÇEYREK ALTIN 6.239,36 %1,36
        Haberler Ekonomi Borsa Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta - Borsa Haberleri

        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta

        Yabancı yatırımcı 4 Nisan haftasında 445 milyon dolarlık hisse ve 2 milyar 19 milyon dolarlık tahvil sattı. Böylece 3 haftada hisselerdeki satış 1.5 milyar dolar, tahvillerdeki satış ise 4.8 milyar doları buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 14:59 Güncelleme: 10.04.2025 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

        Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 4 Nisan haftasında net 445.2 milyon dolarlık hisse senedi, 2 milyar 19 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

        Böylece 3 hafta üst üste satış tarafında yer alan yabancı yatırımcılar söz konusu dönemde 1 milyar 540 milyon dolarlık hisse ve 4 milyar 847 milyon dolarlık devlet tahvili sattı.

        Yabancılar 3 haftadır satış tarafında (milyon dolar):

        4 Nisan 28 Mart 21 Mart 14 Mart
        Hisse Senetleri -445.24 -651.88 -443.61 480.11
        DİBS -2019.52 -2388.05 -439.54 1465.3

        Yurt dışında yerleşik kişilerin 28 Mart itibarıyla 29 milyar 196 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 4 Nisan haftasında 28 milyar 484 milyon dolara düştü.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku ise 15 milyar 801 milyon dolardan 13 milyar 995 milyon dolara geriledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM heyetinden görüşme öncesi açıklama
        DEM heyetinden görüşme öncesi açıklama
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        Almanya'da koalisyonu kuran Friedrich Merz'ten ilk mesaj
        Almanya'da koalisyonu kuran Friedrich Merz'ten ilk mesaj
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        Demokratlar Musk'ı ayrılmaya zorlayacak
        Demokratlar Musk'ı ayrılmaya zorlayacak
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Solskjaer'in stoper planı!
        Solskjaer'in stoper planı!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        İki ailenin kavgasında o ölmüştü! Kahreden ayrıntı!
        İki ailenin kavgasında o ölmüştü! Kahreden ayrıntı!
        3 yaşında geçirdiği kaza hayatını altüst etti! Şifayı Türkiye’de buldu
        3 yaşında geçirdiği kaza hayatını altüst etti! Şifayı Türkiye’de buldu
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!