Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Yabancı uyruklu kadınları usulsüz çalıştıran eğlence mekanlarına operasyon: 29 gözaltı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 14:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eğlence merkezi operasyonu: 29 gözaltı

        Ankara'da yabancı uyruklu kadınların usulsüz çalıştırıldığı eğlence mekanlarına yönelik düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı, 38 kadın sınır dışı edildi.

        9 AYRI EĞLENCE MEKANI MERCEK ALTINA ALINDI

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yabancı uyruklu kadınların usulsüz çalıştırıldığı ihbarı yapılan eğlence mekanlarına yönelik soruşturma başlattı. Ankara Asayiş Ahlak Büro ekipleri, Çankaya'da bulunan 9 ayrı eğlence mekanını mercek altına aldı. Rusya, Ukrayna, Belarus gibi ülkelerden getirilen ve garson, temizlikçi gibi çalışma izni olan kadınlara, eğlence mekanlarında konsomatrislik yaptırıldığı belirlendi. Kadınların toplu bir şekilde otellerde kalmasının sağlandığı, servislerle eğlence mekanlarına getirilip götürüldüğü tespit edildi. Kadınlara kurallar konulduğu, otelden izinle dışarı çıktıkları, kurallara uymayanlara yevmiye kesintisi uygulandığı belirlendi.

        29 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Takibe alınan eğlence yerleri sorumluları, çalışanları ve kadınlar izlenerek yapılan tespitlerin ardından gece yarısı operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. 13 Kazakistan, 11 Rusya, 4 Belarus, 5 Etiyopya, 3 Ukrayna, 1 Brezilya, 1 Kenya uyruklu 38 kadın sınır dışı edilmek üzere göç müdürlüğüne teslim edildi.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Serdar Öktem suikastının ardından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Halı çırpma ve gürültü kavgası... Yaşlı çift öldürüldü!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Arazi satışında sert düşüş
        Bebek mamasından fare zehri çıktı
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Bakan Tekin: En küçük bir tavize izin vermeyeceğiz
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
