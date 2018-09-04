Yabancı yatırımcılara yol gösteren Fransızca kitap

Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar zaman zaman yasal prosedürler nedeniyle büyük sorunlar yaşıyor. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Helvacı bu eksikliği gidermek adına geçen yıl ‘Türk Sözleşme Hukuku’ adlı çalışmasını İngilizce olarak yayınlamıştı. Bir ilke imza atılan çalışma yabancı yatırımcıların el kitabı niteliğini taşıyordu. Son olarak ise Prof. Helvacı, Türk Sözleşme Hukuku adlı çalışmasını ‘ Le droit turc du contrat’ adıyla Fransızca olarak yayınladı. Kitap, İsviçre’de dünyanın hukuk alanındaki önde gelen yayınevlerinden olan ‘Schulthess Éditions Romandes’ tarafından yayınlandı.



Türk Sözleşme Hukuku Fransızca Yayınlandı



Eser, Türk Sözleşme Hukuku’nun en teknik ve anlaşılması güç konularını bile sade ve anlaşılır bir dille anlatıyor. Prof. Helvacı kitabın Fransızca baskısıyla ilgili olarak, ‘’Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen Fransız yatırımcılar ya da Fransızca konuşulan Afrika ülkelerine ait şirketler için bu kitap büyük bir eksikliği giderecek. Bu eserle Türk Sözleşme Hukuku ile ilgili merak edilen tüm bilgilere Fransızca ulaşabilecekler. Türk Sözleşmeler Hukuku’nu hem İngilizce hem de Fransızca yayınlayarak yabancı yatırımcılara önemli bir kolaylık sağladığımızı düşünüyorum“ dedi.



Önemli Bir Eksikliği Giderecek



Kitabın Türk Sözleşmeler Hukuku alanında bilgiler verdiğinin altını çizen Prof. Helvacı sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Bir yabancı yatırımcı Türkiye’ye hangi alanda yatırım yaparsa yapsın, tüm ticari girişimlerinde öncelikle ya satım, kira, kredi, finansal kiralama, hizmet, eser, inşaat sözleşmeleri gibi sözleşmeler kurmak ya da daha önce yapılmış olan bu gibi sözleşmelere taraf olmak zorunda kalacaktır. Dolayısıyla yabancı yatırımcılar, taraf oldukları bu sözleşmeler çerçevesinde ne gibi haklara, özellikle sözleşmenin diğer tarafı borçlarını yerine getirmediğinde ona karşı ne gibi yaptırım olanaklarına sahip olduklarını bilmek isteyeceklerdir. Aynı şekilde, ticari ilişkilerinde mevcut sözleşmelerden doğan alacağın devri veya borcun üstlenilmesi ya da kredi ve sair borç ilişkilerinden doğan risklerin teminat altına alınması (kefalet, garanti, banka teminat mektupları, rehin, ipotek, inançlı temlik, vb.) için de Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili düzenlemelerini öğrenmek isteyeceklerdir. Esasen kitap yabancı yatırımcıların bu çerçevedeki sorularına yanıt verecektir.’’

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