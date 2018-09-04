Yabancı yatırımcı
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Yabancı yatırımcılara yol gösteren Fransızca kitap

Türkiye özellikle son yıllarda Afrika ülkeleriyle yapılan ticari ilişkilere büyük önem veriyor. Bu amaçla hayata geçirilen ‘Afrika Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi’ meyvelerini vermeye başladı ve Türkiye, Afrika ülkeleriyle 2003 yılında 5.5 milyar dolar olan ticari hacmini geçen yıl 20.6 milyar dolara yükseltti. Kara kıta ile ticaret hacmi artarak devam ederken Prof. Dr. İlhan Helvacı’nın Fransızca olarak kaleme aldığı ‘ Le droit turc du contrat’ (Türk Sözleşme Hukuku) kitabı Fransızca konuşan yatırımcılar için rehber niteliği taşıyor. Prof. Helvacı, ‘’ Afrika’daki birçok ülkede Fransızca konuşuluyor. Türkiye’de yatırım yapmak ve ticari ilişkiler kurmak isteyenler için hazırladığımız Türk Sözleşme Hukuku kitabının Fransızca baskısı, özellikle Fransızca konuşulan ülkelerdeki yatırımcılara büyük kolaylıklar sağlayacak’’ dedi.

04.09.2018 - 13:34 | Güncelleme:

Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar zaman zaman yasal prosedürler nedeniyle büyük sorunlar yaşıyor. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Helvacı bu eksikliği gidermek adına geçen yıl ‘Türk Sözleşme Hukuku’ adlı çalışmasını İngilizce olarak yayınlamıştı. Bir ilke imza atılan çalışma yabancı yatırımcıların el kitabı niteliğini taşıyordu. Son olarak ise Prof. Helvacı, Türk Sözleşme Hukuku adlı çalışmasını ‘ Le droit turc du contrat’ adıyla Fransızca olarak yayınladı. Kitap, İsviçre’de dünyanın hukuk alanındaki önde gelen yayınevlerinden olan ‘Schulthess Éditions Romandes’ tarafından yayınlandı.

Türk Sözleşme Hukuku Fransızca Yayınlandı

Eser, Türk Sözleşme Hukuku’nun en teknik ve anlaşılması güç konularını bile sade ve anlaşılır bir dille anlatıyor. Prof. Helvacı kitabın Fransızca baskısıyla ilgili olarak, ‘’Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen Fransız yatırımcılar ya da Fransızca konuşulan Afrika ülkelerine ait şirketler için bu kitap büyük bir eksikliği giderecek. Bu eserle Türk Sözleşme Hukuku ile ilgili merak edilen tüm bilgilere Fransızca ulaşabilecekler. Türk Sözleşmeler Hukuku’nu hem İngilizce hem de Fransızca yayınlayarak yabancı yatırımcılara önemli bir kolaylık sağladığımızı düşünüyorum“ dedi.

Önemli Bir Eksikliği Giderecek

Kitabın Türk Sözleşmeler Hukuku alanında bilgiler verdiğinin altını çizen Prof. Helvacı sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Bir yabancı yatırımcı Türkiye’ye hangi alanda yatırım yaparsa yapsın, tüm ticari girişimlerinde öncelikle ya satım, kira, kredi, finansal kiralama, hizmet, eser, inşaat sözleşmeleri gibi sözleşmeler kurmak ya da daha önce yapılmış olan bu gibi sözleşmelere taraf olmak zorunda kalacaktır. Dolayısıyla yabancı yatırımcılar, taraf oldukları bu sözleşmeler çerçevesinde ne gibi haklara, özellikle sözleşmenin diğer tarafı borçlarını yerine getirmediğinde ona karşı ne gibi yaptırım olanaklarına sahip olduklarını bilmek isteyeceklerdir. Aynı şekilde, ticari ilişkilerinde mevcut sözleşmelerden doğan alacağın devri veya borcun üstlenilmesi ya da kredi ve sair borç ilişkilerinden doğan risklerin teminat altına alınması (kefalet, garanti, banka teminat mektupları, rehin, ipotek, inançlı temlik, vb.) için de Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili düzenlemelerini öğrenmek isteyeceklerdir. Esasen kitap yabancı yatırımcıların bu çerçevedeki sorularına yanıt verecektir.’’

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.